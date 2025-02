User Unser

Du darfst wählen: Wie sollten diese Schweizer Gewässer eigentlich heissen?

Also, wenn der US-Präsident aus dem Golf von Mexiko mir nichts, dir nichts den «Golf von Amerika» macht, hätten wir auch ein paar Ideen.

team watson

Mehr «Spass»

Wenige Tage nach Beginn seiner Amtszeit hat Donald Trump die Namensänderung durchgestiert: Der Golf von Mexiko wird in «Golf von Amerika» umbenannt, der Berg Denali in Alaska wird wieder zum «Mount McKinley». Warum? Weil Donald Trump das nun mal so will.

Okay. Aber wir wollen auch noch viel. Zum Beispiel ...

Oh. Ein lustiges Gedankenspiel zum Wochenende! Was könnte man sonst noch umbenennen? Hier kommen unsere Ideen für Schweizer Gewässer. Und dann wollen wir natürlich deine lesen.

Zürichsee = Rapperswilersee

Einfach, weil sich die Zürcher nicht immer so aufspielen brauchen.

Bild: googlemaps/watson

«Thunersee und Brienzersee werden eh immer verwechselt, darum heissen sie neu einfach ‹Linker See› und ‹Rechter See›.» Ralf Meile (ist eben schlau!)

bild: googlemaps/watson

Hallwilersee = Kaimansee

Bild: googlemaps/watson

«Da war doch mal was ...» Timo Rizzi

Katzensee = Hundesee

Schliesslich sind es die Hündeler, die für ihre Tiere Steuern bezahlen, und nicht etwa die Katzenhalter.

Bild: googlemaps/watson

Vierwaldstättersee = Golf von China

Zu Ehren unserer Touristen.



Bild: googlemaps/watson

Bodensee = Thurgauersee

Die Deutschen sollen uns den doch einfach überlassen.

Bild: googlemaps/watson

Lac Léman = Lac de Lausanne

Weil die Deutschschweizer sonst nicht drauskommen.

Und weil Lausanne cooler ist als Genf.

Bild: googlemaps/watson

Zugersee = Wegzügersee

«Der Zugersee sollte Wegzüger-See heissen, weil die Immobilien wegen der Superreichen unbezahlbar werden.» Daniel Schurter

Bild: googlemaps/wtason

Kein Gewässer dabei für dich? Poste deine Vorschläge in die Kommentare!

(abu/sim)

Mehr Irres von watson: