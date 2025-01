Claudine-Jeanette ist schon ganz hibbelig. Gleich wird es heiss! Bild: Shutterstock

Du frierst? Diese 16 absurden Stock-Fotos wärmen dich vielleicht wieder auf 😂

Saunas und Dampfbäder mag man, oder man mag sie nicht. Es geht uns jetzt aber nicht um die finnische Tradition an sich, oder darum, welche Aufgüsse das intensivste Erlebnis für Körper und Geist liefern, sondern einzig um den Fakt: Draussen ist es arsch kalt, und in der Sauna oder in der heissen Wanne ist es warm. Und etwas Wärme haben wir aktuell alle nötig.

Also laden wir dich hier auf eine Runde heisses Wellnessen mit unseren Freunden unserer Stock-Foto-Agentur ein.

Seid nicht schüchtern! Gleich wird es HEISS!

Hey, so läss, zusammen in die Sauna!

Bild: Shutterstock

Daumen hoch! Hot, hot, hot!

Bild: Shutterstock

Super cool, alle Friends sind dabei!

Bild: Shutterstock

Sofern man Freunde hat. Er hat keine.

Bild: Shutterstock

(Wohin zeigt er da bloss?)

Er hat auch keine. Dafür hat er Bier.

Bild: Shutterstock

Ist Sauna nicht saulustig? Sauna ist das Lustigste!

Bild: Shutterstock

Goals: Einmal so viel Lebensfreude wie dieser Kerl hier spüren.

Um die Feiertage sieht ein Saunagang (und die Sauna-Gang!) etwa so aus:

Bild: Shutterstock

Das krasse Bäumchen schwitzt kein Stück!

Bild: Shutterstock

Diese coolen Hunde auch nicht.

Bild: Shutterstock

Dass Haustiere nicht in die Sauna gehören, müssen wir an dieser Stelle nicht betonen, oder?

Geht es ihm gut? Wieso lacht er nicht so irr wie die anderen?

Bild: Shutterstock

(Er hätte vermutlich auch lieber ein Bier.)

Bild: Shutterstock

Gut. Jetzt nur noch eine Runde im heissen Bad und dann ab ins Bett!

Bild: Shutterstock

Zieht mal diese blöden Kappen aus.

Gut. Daumen hoch!

Bild: Shutterstock

Ähm.

Bild: Shutterstock

Was ... äh ...

Bild: Shutterstock

... okay, gut. Danke, wir sind jetzt warm.

Bild: Shutterstock

Chill, Shutterstock.

Bild: Shutterstock

Was haben wir da gerade gesehen?

Gute Nacht.

Sie lebt vielleicht noch. Bild: Shutterstock

(sim)