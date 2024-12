18 GIFs, die zeigen, was alles an Skurrilem auf unseren Strassen passiert

Autobahnen sind in der Schweiz ein omnipräsentes Thema. Viel wurde darüber geredet und geschrieben. So viel, dass auch wir in der Spass-Abteilung uns damit beschäftigen wollten. Aber natürlich sind Autobahnen nicht nur in der Schweiz ein Thema, sondern überall. Schauen wir mal, was auf den Strassen unserer Welt so los ist.

Fangen wir mit etwas Gutem an und ja, es ist aus Kanada.

Die Person scheint öfters in die Situation zu kommen.

Schild 1: «Lass mich rein!»

Schild 2: «Danke.»

Ah, dafür ist diese Funktion mit dem Rauch also gut.

Okay, das kam ziemlich unerwartet.

Der Beweis, dass es sich manchmal lohnen würde, ruhig zu bleiben.

Irgendjemand: Wie dumm kann man sein?



Diese Person:



Wenn ganz plötzlich der Frieden eintritt.

Das ist auch eine gute Antwort.

Ihr dürft selber raten, in welchem Land das sein könnte.

Die Person in der Warnweste reagiert sehr gut.

Nicht nur Menschen können im Stau nerven …

Warum du besser vor der eigenen Haustür wischen solltest.

Chance gesehen und genutzt.

Das nennt man dann wohl eine Deeskalations-Strategie.

Und so schnell ist für Ordnung gesorgt. 😅

Das ist wohl die kreativste Art, mit Streit auf der Strasse umzugehen.

Ach, Karma … 🥰

Bonus!

Warte bis zum Schluss!

Seid nett zueinander und zeigt Verständnis!

