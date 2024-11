Trotz eigenem E-Auto-Werk bei Berlin fällt Tesla in Deutschland zurück. Bild: Shutterstock

Tesla nur noch Nummer 3 bei E-Autos in Deutschland

Im deutschen Markt für Elektroautos fährt VW dem US-Rivalen Tesla davon – und erstmals zieht ein zweiter Autohersteller an Tesla vorbei.



Mehr «Digital»

Der weltweite E-Auto-Marktführer Tesla wird auf dem deutschen Markt nach hinten durchgereicht. Mitte vergangenen Jahres war der Konzern von Elon Musk noch Nummer eins im E-Auto-Segment, nun fällt er auf den dritten Rang zurück.

Tesla fällt im deutschen Elektroautomarkt zurück

Die Marke von Milliardär Elon Musk ist im laufenden Jahr nur noch auf Platz drei – hinter VW und BMW, wie aktuelle Zahlen des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes zeigen.

Noch im Gesamtjahr 2022 und bis Mitte 2023 hatte der US-Konzern bei den aufaddierten Neuzulassungen in Deutschland ganz vorne gelegen. Auch in den ersten Monaten des Jahres startete Tesla vergleichsweise gut, doch inzwischen hat sich die Lage gedreht.

Mit Stand Oktober kommt BMW auf 33'167 Neuzulassungen rein batteriebetriebener Elektroautos (BEV) im laufenden Jahr und überholt Tesla, das 31'461 Neuzulassungen vorweisen kann. Unbestrittene Nummer eins ist VW mit 49'234 reinen Stromern (BEV).

BMWs E-Autos verkaufen sich besser

Sowohl VW als auch Tesla liegen im in Deutschland generell schwächelnden BEV-Markt deutlich hinter den Vorjahreszahlen. Die Kernmarke des Volkswagen-Konzerns hatte damals bereits gut 9'400 BEVs mehr an den Kunden gebracht als aktuell, Tesla verkaufte damals gar 23'300 BEVs mehr. BMW ist in seinem Heimatmarkt derzeit dagegen auf Wachstumskurs und liegt im Jahresvergleich 6600 Autos im Plus.

Der elektrische BMW iX1 verkauft sich gut. bild: bmw

Bei VW ist der neue elektrische Kombi ID.7 Tourer stark gefragt. bild: vw

Tesla betreibt in Grünheide bei Berlin sein einziges Werk in Europa. Dort arbeiten rund 12'000 Menschen am Model Y. Tesla hatte zuletzt einen hohen Krankenstand in seiner Belegschaft in Grünheide beklagt. Die Gewerkschaften machen dafür die grosse Arbeitsbelastung verantwortlich.



(sda/awp/dpa/oli)