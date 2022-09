Neulich im Kreml. bild: via @BaliJibril

Die besten Memes und Cartoons, die uns Putins Desaster in der Ukraine vor Augen führen

Die ausnahmsweise gut verdaulichen Ereignisse rund um den Ukraine-Krieg im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten.

Die russischen Invasoren haben das Gebiet um Charkiw im Nordosten der Ukraine nach einer Gegenoffensive der ukrainischen Truppen fluchtartig verlassen. Nach dem Abzug der Russen wurden unzählige Gräber und rund 440 Leichen in den Wäldern bei der ostukrainischen Stadt Isjum gefunden.



Selenskyj bezeichnete Russland erneut als «Terrorstaat», der mit Angriffen auf die Energie-Infrastruktur und Staudämme in der Ukraine versuche, die «Feigheit und Unfähigkeit seiner Streitkräfte» zu kompensieren. Man versuche nun das Leben in den zurückeroberten Gebieten so schnell wie möglich zu normalisieren.

Wie die russische «Umgruppierung» wirklich ablief

Derweil bei den «Querdenkern»

(oli)