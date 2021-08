18 alltägliche Dinge, von denen du (vermutlich) nicht weisst, wie sie heissen

Zum Fremdschämen: Deutsche Grüne landen mit Wahlkampfvideo viralen «Hit»

In rund einem Monat ist es so weit: Deutschland wählt. Die Grünen durften sich einst sogar Hoffnungen aufs Kanzleramt machen. Doch die Partei sackte über den Sommer in den Umfragewerten immer weiter ab. Dass Kandidatin Annalena Baerbock neue Kanzlerin wird, scheint unterdessen äusserst unwahrscheinlich.

Unwahrscheinlich ist auch, dass das heute veröffentlichte Wahlvideo der Grünen der Öko-Partei neuen Schub verleihen und eine Trendwende herbeiführen wird. Obschon: Aufmerksamkeit hat es …