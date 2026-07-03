Bencic in Wimbledon nach Krimi gegen Kalinskaja im Achtelfinal

Belinda Bencic ballt die Siegerfaust. Bild: keystone

«Ich hatte Hühnerhaut» – Bencic nach Krimi gegen Kalinskaja im Achtelfinal

Nächster Sieg für Belinda Bencic: Die Ostschweizerin schlägt Anna Kalinskaja in drei Sätzen und steht am Grand-Slam-Turnier von Wimbledon im Achtelfinal.

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Es war ein harter Kampf auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. Belinda Bencic (WTA 11) rang die Russin Anna Kalinskaja (WTA 20) nach fast drei Stunden mit 6:4, 4:6, 7:6 (10:6) nieder.

Bencic schlug dabei weniger gut auf als zwei Tage zuvor beim Sieg gegen die Chinesin Wang Xinyu. In der sechsten Direktbegegnung mit der zwei Jahre jüngeren Kalinskaja resultierte für die Olympiasiegerin von 2021 trotzdem der fünfte Sieg, der dritte auf Rasen. Kalinskaja sei eine sehr knifflige Gegnerin, meinte Bencic, die Spiele gegen sie seien stets eng.

Die 29-jährige Ostschweizerin lobte nach der Partie die Atmosphäre im Stadion: «Die Unterstützung von den Rängen war wirklich ausgesprochen gut, ich hatte Hühnerhaut.»



Auf die Frage der Interviewerin, ob sie nun bei ihrer Familie abschalten könne, antwortete Bencic, dass das nur in der Theorie so sei: «Jetzt gehe ich nach Hause und schaue dort Tennis auf dem Fernseher, Tennis auf dem Tablet und Tennis auf dem Telefon. Ich schaue einfach gerne Tennis.»

In den Achtelfinals trifft Bencic, die vor Jahresfrist in Wimbledon die Halbfinals erreicht hatte, auf eine Amerikanerin. Die Drittrundenpartie zwischen Coco Gauff (WTA 7) und ihrer um 140 Positionen schlechter rangierten Landsfrau Claire Lu ist am frühen Freitagabend angesetzt. (ram/sda)