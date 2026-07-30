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Victor Gabriel foulte Gabriel Pec brutal – und erhält eine lange Sperre

RECORD DATE NOT STATED 22nd July 2026 Beria Rio Stadium, Porto Alegre, Brazil Brazilian Serie A Football, International versus Cruzeiro Victor Gabriel of Internacional leaves the field after receiving ...
Bis Victor Gabriel wieder spielen darf, dauert es eine Weile.Bild: IMAGO/Action Plus

Wie eine Forderung von Stammtisch-Fans: Einzigartige Sperre gegen Brasilien-Profi

In Brasilien foult ein Profi seinen Gegenspieler brutal und sieht Rot. Die Verletzungsfolgen sind gravierend, die Dauer der Sperre ist wohl einmalig im Weltfussball.
30.07.2026, 08:0930.07.2026, 08:09
Florian Vonholdt / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ein Foul in der brasilianischen Serie A hat für einen Profi weitreichende Folgen. Victor Gabriel, Abwehrspieler von Internacional Porto Alegre, grätschte im Spiel gegen Cruzeiro Belo Horizonte seinen Gegenspieler Gabriel Pec derart brutal um, dass sich dieser das Schienbein brach. Gabriel flog folgerichtig mit Rot vom Platz.

Victor Gabriel (Internacional) straight red card against Cruzeiro 58'
by u/geologyncoffee in soccer
Das Foul im Video.

Die Szene ereignete sich am 22. Juli. Die Frage lautete seitdem: Wie lange wird Gabriel für sein überhartes Einsteigen gesperrt? Nun hat Brasiliens höchstes Sportgericht (STJD) eine im Weltfussball wohl einmalige Strafe verhängt. Der 33-Jährige darf erst wieder spielen, wenn Pec seine Verletzung auskuriert hat und ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist – so wie es nach üblen Fouls mit Verletzungsfolge oft von Stammtisch-Fans gefordert wird. Allerdings mit einer Bedingung: Die Sperre kann höchstens sechs Monate beziehungsweise 180 Tage dauern.

Er brach Gegenspieler das Schienbein: Profi zeigt sich reumütig

Das Sportgericht begründete die Entscheidung damit, dass eine gewöhnliche Sperre der Schwere des Fouls nicht gerecht werde. Gegen das Urteil vom Dienstag (28. Juli) kann Einspruch eingelegt werden.

Während der Verhandlung zeigte sich Gabriel reumütig. Er sagte: «Es war ein absolut unglücklicher Vorfall». Weiter erklärte er: «Ich habe mich bei ihm entschuldigt und meine Hilfe angeboten. Ich bat ihn, mir zu verzeihen, da ich keine böse Absicht hatte, und alles, was ich in diesem Moment tun konnte, war, für ihn zu beten.»

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Für Pec ist die Verletzung besonders bitter. Der Angreifer war erst im Juli von LA Galaxy aus der Major League Soccer zu Cruzeiro gewechselt und gab in der Partie sein Debüt für den Klub. Sein Team gewann die Begegnung mit 2:1. (abu/t-online.de)

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