Lugano siegt im Kosovo deutlich und steht in der 3. Runde der Conference-League-Quali
In Lugano hatte Dukagjini von der fehlenden Effizienz des Schweizer Vertreters profitiert und war mit einem knappen 0:1 glimpflich davongekommen. Sechs Tage später sorgte das Team von Mattia Croci-Torti innerhalb von gut acht Minuten für die Vorentscheidung. Kevin Behrens und Daniel Dos Santos trafen zur raschen 2:0-Führung. Nach dem 1:2 der Kosovaren führten zwei weitere Treffer von Behrens und ein Eigentor bis zur 58. Minute zum klaren 5:1-Verdikt.
In der vorletzten Qualifikationsrunde trifft Lugano am 6. und 13. August auf den Sieger des Duells zwischen den Fähringern von Runavik und den Slowenen von Koper. Das Hinspiel gewann Koper mit 2:0, das Rückspiel findet am Donnerstag statt.
Dukagjini - Lugano 1:5 (1:2)
Hajvalia. SR Roucek (CZE).
Tore: 6. Behrens 0:1. 9. Dos Santos 0:2. 10. Maliqi 1:2. 51. Sinani (Eigentor) 1:3. 58. Behrens 1:5.
Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai (62. Kelvin), Bichsel; Grgic; Zanotti, Bislimi (71. Ajdin), Dos Santos (74. Castro), Cimignani; Behrens (62. Pihlström), Steffen (62. Moncada). (nih/sda)