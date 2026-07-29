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Conference League: Lugano siegt im Kosovo und steht in der 3. Runde

Mattia Croci Torti (FCL), during the first leg of the UEFA Europa Conference League second qualifying round between Switzerlands FC Lugano and the Albanian club KF Dukagjini, at the AIL Arena, in Luga ...
Der FC Lugano von Trainer Mattia Croci-Torti darf weiterhin vom Europacup träumen.Bild: keystone

Lugano siegt im Kosovo deutlich und steht in der 3. Runde der Conference-League-Quali

Der FC Lugano stösst ohne Probleme in die 3. Qualifikationsrunde der Conference League vor. Die Tessiner gewinnen nach dem Heimspiel letzte Woche gegen den kosovarischen Cupsieger Dukagjini auch auswärts.
29.07.2026, 18:2229.07.2026, 18:42

In Lugano hatte Dukagjini von der fehlenden Effizienz des Schweizer Vertreters profitiert und war mit einem knappen 0:1 glimpflich davongekommen. Sechs Tage später sorgte das Team von Mattia Croci-Torti innerhalb von gut acht Minuten für die Vorentscheidung. Kevin Behrens und Daniel Dos Santos trafen zur raschen 2:0-Führung. Nach dem 1:2 der Kosovaren führten zwei weitere Treffer von Behrens und ein Eigentor bis zur 58. Minute zum klaren 5:1-Verdikt.

Die verrückte Startphase mit drei Toren.Video: SRF

In der vorletzten Qualifikationsrunde trifft Lugano am 6. und 13. August auf den Sieger des Duells zwischen den Fähringern von Runavik und den Slowenen von Koper. Das Hinspiel gewann Koper mit 2:0, das Rückspiel findet am Donnerstag statt.

Die Statistiken des Spiels.
Die Statistiken des Spiels.Bild: sofascore
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Dukagjini - Lugano 1:5 (1:2)
Hajvalia. SR Roucek (CZE).
Tore: 6. Behrens 0:1. 9. Dos Santos 0:2. 10. Maliqi 1:2. 51. Sinani (Eigentor) 1:3. 58. Behrens 1:5.
Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai (62. Kelvin), Bichsel; Grgic; Zanotti, Bislimi (71. Ajdin), Dos Santos (74. Castro), Cimignani; Behrens (62. Pihlström), Steffen (62. Moncada). (nih/sda)

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