Die einen müssen, die andern sollten gewinnen – Bayern und Stuttgart versprechen Spektakel

In der Allianz-Arena findet am Samstagabend das Topspiel der Bundesliga statt. Bayern München empfängt den VfB Stuttgart. Für beide Teams ein wegweisendes Spiel für die Saison.

Diesen Samstag um 18:30 Uhr treffen sich Bayern München und der VfB Stuttgart zum 111. Mal zum sogenannten «Südgipfel». Das Topspiel des 7. Bundesliga-Spieltages verspricht ein attraktives Spiel, auch weil beide Mannschaften zurück auf die Siegesstrasse finden möchten.

Der Weg für Stuttgart ist noch offen

Beim VfB war die grosse Frage zu Saisonbeginn, ob die Schwaben einigermassen an letzte Saison anknüpfen können. Durch die Abgänge von den Schlüsselspielern Serhou Guirassy, Waldemar Anton (beide zum BVB) und Hiroki Ito (neu bei Bayern) zur direkten Konkurrenz gab es berechtigte Zweifel, wie das Team von Trainer Sebastian Hoeness in der neuen Saison auftritt.

Zusätzlich dürfen sich die Stuttgarter in dieser Saison wieder einmal auf der grössten europäischen Bühne zeigen. Beim ersten Champions League-Auftritt seit 14 Jahren startete das Abenteuer mit einem Auswärtsspiel im Santiago Bernabeu gegen Real Madrid.

Gegen die «Königlichen» gab es für Stuttgart nichts zu holen Bild: keystone

Gegen die «Königlichen» gab es für die Stuttgarter trotz grossen Kampfes keine Punkte. Beim Heimspiel gegen Sparta Prag konnte durch ein Unentschieden immerhin der erste Zähler in der diesjährigen Champions-League-Kampagne gefeiert werden.

Vorsichtig nach harten Jahren

Das Saisonziel des Teams mit den beiden Schweizer Internationalen Fabian Rieder und Leonidas Stergiou ist, die Saison im Mittelfeld der Tabelle abzuschliessen. Auf den ersten Blick wirkt die Zielsetzung bescheiden, doch wenn man auf die letzten Jahre zurückschaut, ist sie keineswegs überraschend.

Fabian Rieder ist einer von zwei Schweizern bei Stuttgart. Bild: www.imago-images.de

In der vorletzten Saison rettete sich das Team erst in der Relegation vor dem Abstieg. Eine Spielzeit davor schaffte der Aufsteiger aus dem Jahr 2020 den Klassenerhalt erst in der letzten Minute des 34. Spieltages. Aufgrund der gewichtigen Abgänge und der vorherigen Jahre geht auch Fabian Wohlgemut, Sportdirektor vom VfB, nicht von einem erneuten zweiten Platz aus. Vor der Saison gab er der Deutschen Presse-Agentur zu Wort:

«Wünschen dürfen wir uns einiges. Aber davon auszugehen, dass wir wieder Zweiter werden, wäre bestenfalls naiv.»

«Undavovic» begeistert einen ganzen Verein

Das neue Sturmduo Deniz Undav und Ermedin Demirovic sorgte in dieser Saison bisher für die Musik bei den Stuttgartern. Demirovic mit fünf und Undav mit vier Treffern sind für fast zwei Drittel der Tore verantwortlich. Das Duo erzielt im Schnitt zusammen mehr als zwei Tore in 90 Minuten Spielzeit.

Die eigenen Fans sind dermassen von den beiden begeistert, dass bereits Spitznamen für die Offensivspieler kreiert wurden. Das Duo entschied sich für den Namen «Undavovic».

Die nächsten Wochen sind entscheidend

Bis zur nächsten Nationalmannschaftspause Mitte November stehen für die Stuttgarter einige Kracher auf dem Programm. In der Bundesliga treffen die Schwaben mit dem aktuellen Deutschen Meister Leverkusen und dem Überraschungsteam der laufenden Saison Eintracht Frankfurt auf zwei weitere echte Knacknüsse.

Ein italienisches Programm steht in der Champions League für Stuttgart bereit. Am Dienstag trifft Stuttgart auswärts auf Juventus Turin und zwei Wochen später empfängt man den Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo. Möchte man in der Champions-League nach vier Spielen nicht ohne Sieg dastehen, ist eine Überraschung gegen einen italienischen Vertreter Pflicht. Zusätzlich steht im DFB-Pokal noch die zweite Runde gegen den FC Kaiserlautern an.

Wie stark sind die Bayern wirklich?

Nach dem hervorragenden Start von Bayern München mit Siegen in den ersten vier Bundesliga-Spielen und einem eindrücklichen Torverhältnis von 16:3 sowie einer 9:2-Galavorstellung gegen Dinamo Zagreb in der Champions League sprach man schon fast wieder von den «Superbayern».

Doch seither blieben die Münchner dreimal ohne Erfolg und sehen die Gesichter im Süden von Deutschland nicht mehr ganz so erfreut aus wie zu Beginn. Gegen Aston Villa verloren die Bayern zum ersten Mal seit September 2017 (in 40 Spielen gab es 36 Siege und 4 Unentschieden) ein Spiel in der Gruppenphase der Königsklasse. In der Liga folgten zwei Unentschieden in den Topspielen gegen Leverkusen und Frankfurt.

Findet Neuer wieder zurück zur alten Stärke?

Ein Grund dafür ist der schwächelnde Goalie. Seit 2011 steht Manuel Neuer, einer der besten Torhüter der Geschichte, im Tor der Bayern. Doch auch die besten ihres Faches werden älter, davon bleibt auch Neuer nicht verschont. In der bisherigen Saison hat der Weltmeister von 2014 eine Fangquote von gerade einmal 50 Prozent. Das ist der tiefste Wert der gesamten Bundesliga und seiner gesamten Karriere.

Aktuell landet jeder zweite Schuss auf Neuer im Tor. Bild: keystone

Im Sommer läuft der Vertrag des 38-jährigen Deutschen aus, welcher die letzten Jahre immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Angeblich würde Neuer gerne bis 2026 weiterspielen, doch der Verein plant die Vertragsgespräche erst für das nächste Frühjahr.

Kane wartet seit über drei Spielen auf ein Tor

Seit dem letzten Sieg gegen Werder Bremen am 21. September hat Harry Kane in der Bundesliga und der Champions League keinen Treffer mehr erzielt. Seit der Engländer bei den Bayern ist, hatte Kane erst eine gleich lange Durststrecke. Im Dezember letzten Jahres gelangen ihm ebenfalls drei Spiele lang keine Treffer.

Kann Kane am Samstag wieder über ein Tor jubeln? Bild: keystone

Die Qualität der Münchner sollte allerdings genügend hoch sein, dass man auch ohne Kane-Tore Spiele gewinnen kann – sofern die Verteidigung hinten nicht zu viel zulässt. Dies war zuletzt aber nicht immer der Fall.

Nach dem VfB kommt das FCB-Duell

Bereits am Mittwoch steht für den Deutschen Rekordmeister der nächste Knaller an. In der Champions League steht das FCB-Duell gegen Barcelona an. Sollten die Spiele gegen Stuttgart und Barça sieglos verlaufen, könnten sich die Bayern schon wieder in einer kleinen Krise wähnen – wobei sich Trainer Vincent Kompany, über den die Bayern-Granden Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge zuletzt erneut in höchsten Tönen sprachen, noch keine Sorgen machen muss.

Historisch: die Bayern schlagen Barcelona gleich mit 8:2. Bild: keystone

Gegen Barcelona haben die Münchner in den letzten Jahren aber schöne Erfahrungen gemacht. Unvergessen bleibt der 8:2-Erfolg in der Champions League Saison 2019/2020.

Offensiv-Spektakel wird erwartet

Doch zunächst muss die Aufgabe VfB bewältigt werden. Beim Topspiel kann man sich berechtigte Hoffnungen auf ein Torspektakel machen. Bei beiden Teams fallen im Durchschnitt mehr als vier Tore im Spiel. Auch in den letzten elf Aufeinandertreffen zwischen den beiden süddeutschen Mannschaften fielen in jedem Spiel mindestens drei Tore.

Musiala wird den Bayern morgen fehlen. Bild: keystone

Beim Spiel am Samstag wird den Bayern mit Jamal Musiala eine wichtige Säule auf dem Platz fehlen. Auf der Gegenseite ist Deniz Undav für das Spiel aufgrund einer Muskelverletzung fraglich.