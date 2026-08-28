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Jamie Vardy erwirbt Rechte für Bundesliga-Übertragungen auf Youtube

FILE - Leicester&#039;s Jamie Vardy lifts the trophy as Leicester City celebrate becoming the English Premier League soccer champions at King Power stadium in Leicester, England, Saturday, May 7, 2016 ...
2016 wurde Jamie Vardy mit Leicester sensationell Englischer Meister.Bild: keystone

Jamie Vardy erwirbt Rechte für Bundesliga-Übertragungen auf Youtube

Die Bundesliga geht in der Vermarktung neue Wege. Eine Auswahl von Spielen läuft künftig auf dem YouTube-Kanal eines Fussballers.
28.08.2026, 18:1428.08.2026, 18:14
Jan Schultz / t-online
Ein Artikel von
t-online

Bevor die Bundesliga am Freitagabend in ihre 64. Spielzeit startet, hat die Liga einen überraschenden Deal verkündet. Für den Markt in Grossbritannien und Irland hat sie weitere Übertragungsrechte verkauft. So werden künftig mehrere Spiele auf dem YouTube-Kanal von Jamie Vardy zu sehen sein.

Seit Juni führt der Profifussballer den Channel «Jamie Vardy’s Having a Party», Banijay Entertainment produziert die Inhalte und besitzt den Kanal. Das Unternehmen schloss mit der Bundesliga einen Vertrag für diese Saison, zum Umfang gehört die Liveübertragung von sieben Partien. Es handelt sich ausschliesslich um Freitagsspiele, angefangen mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart.

So stellt Vardy seinen Youtube-Kanal vor. Video: YouTube/Jamie Vardy's Having A Party

Welche Rolle Vardy bei den Übertragungen und darum herum einnehmen wird, ist noch offen. Die britische Zeitung «Sun» aber zitierte eine nicht genannte Quelle: «Das ist ein grosser Schritt für Jamie. Er freut sich riesig darauf, die Bundesliga-Fans zu erreichen und mit prominenten Gästen über das Geschehen auf dem Platz zu plaudern.»

Vardy spielte zuletzt in Italiens Serie A

Schon im Vorjahr entschied sich die Bundesliga im Rahmen der internationalen Vermarktung, Übertragungsrechte an Content-Creator zu verkaufen. So sicherte sich der in England bekannte YouTuber Mark Goldbridge einen Teil der Rechte, der andere ging an den Kanal «The Overlap». Der Ex-Profi Gary Neville ist einer der Besitzer des Channels.

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Goldbridge sicherte sich auch für dieses Jahr Bundesliga-Rechte, sein Fokus soll aber nicht auf Livespielen liegen – anders als bei Vardy. Die Liveübertragungen der Partien dürften für Nutzer in Deutschland allerdings blockiert sein.

Der Stürmer erlangte 2015/16 weltweite Bekanntheit, als er mit Leicester City sensationell die englische Meisterschaft gewann. In der vergangenen Saison lief er für den italienischen Erstligisten Cremonese auf. Seit dem Abstieg im Sommer ist Vardy vereinslos. (abu/t-online.de)

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