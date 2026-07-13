klar16°
DE | FR
burger
Sport
Deutschland

Jürgen Klopp soll als Bundestrainer weiter für Red Bull arbeiten

Former Liverpool manager Juergen Klopp attends the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Frank Franklin ...
Jürgen Klopp ist wohl der nächste Nationaltrainer Deutschlands – doch er soll auch seinem jetzigen Arbeitgeber in gewisser Weise erhalten bleiben.Bild: keystone

Jürgen Klopp soll auch als Bundestrainer mit Red Bull verbandelt bleiben

13.07.2026, 05:5313.07.2026, 05:53

Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) will Jürgen Klopp und Jürgen Klopp will Nationaltrainer Deutschlands werden. Die beiden Parteien hätten sich am Wochenende grundsätzlich über eine Zusammenarbeit geeinigt. Gemäss Berichten solle Klopps künftiges Gehalt knapp über den sieben Millionen Euro liegen, die der bisherige deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann pro Jahr verdiente.

Doch bevor Klopp den Job als Bundestrainer antreten kann, muss sich der DFB noch mit dessen jetzigem Arbeitgeber einigen. Denn der 59-Jährige steht bei Red Bull noch bis 2029 als Head of Global Soccer unter Vertrag. Berichte, dass keine Ablösesumme fällig werde, weil Klopp dem österreichischen Getränkekonzern auch als Deutschland-Trainer noch als Markenbotschafter erhalten bleibe, seien laut Sky falsch. Dies sei zu keinem Zeitpunkt geplant gewesen.

BRAGANCA PAULISTA, BRAZIL - APRIL 26: Jurgen Klopp, Head of the Red Bull Global Football Organisation looks on prior to a Brasileirao 2026 match between Bragantino and Palmeiras at Nabi Abi Chedid on ...
Wirbt Jürgen Klopp auch in Zukunft für Red Bull?Bild: IMAGO/Sports Press Photo

Dennoch solle Klopp mit Red Bull verbandelt bleiben. So wünsche sich Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer bei dem Unternehmen, dass der ehemalige Liverpool- und BVB-Trainer dem Konzern weiterhin mit seiner Expertise beratend zur Seite stehe. Die letzten Details sollen in den nächsten Tagen geklärt werden.

Sollte Klopp aber tatsächlich auch als Bundestrainer gelegentlich für Red Bull arbeiten, dürfte das nicht überall gut ankommen. Schliesslich hat der Brausehersteller mit Leipzig einen Klub in der Bundesliga, bei dem auch einige Nationalspieler unter Vertrag stehen. In David Raum und Assan Ouédraogo reisten auch zwei Leipziger mit an die WM, bei der Deutschland im Sechzehntelfinal an Paraguay gescheitert war.

«11 Freunde»-Chefredaktor Philipp Köster kritisierte in seinem Podcast, dass es aus diesem Grund zu Gewissenskonflikten kommen könnte. Ausserdem könnte Leipzig dadurch auch grösseren Einfluss beim DFB bekommen. Noch ist aber unklar, ob und in welcher Funktion Klopp in Verbindung mit Red Bull bleibt. (nih)

Treffen in New York – DFB mit Klopp über «Eckpunkte eines Vertrages» einig
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 133
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Wie 2022 immer noch die Weltbesten? Sicher ist: Argentinien steht im Halbfinal. Es beendet mit einem 3:1 n.V. die Träume der Schweiz.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Schweiz scheidet im WM-Viertelfinale aus – das sagen die Fans der Nati nach dem Spiel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Oh Embolo, oh Embolo … – im Morgenrot ein Tränenmeer
Als in der Schweiz die Sonne aufgeht, geht die Nati endgültig unter. Eine Szene verändert das Spiel entscheidend: Die Gelb-Rote Karte für Breel Embolo wegen einer Schwalbe.
Grosser Frust statt überschwänglicher Freude. Die Schweiz kann sich ihren Traum, zum ersten Mal in einen WM-Halbfinal einzuziehen, nicht erfüllen. Argentinien gewinnt 3:1 nach Verlängerung und hat weiter die Titelverteidigung im Visier.
Zur Story