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Klopp? Wen Schweinsteiger überraschend als neuen Bundestrainer lanciert

Former soccer coach Jurgen Klopp makes a selfie with fans during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Phot ...
Jürgen Klopp posiert mit kolumbianischen Fans.Bild: keystone

Wunderheiler Klopp? Wen Schweinsteiger überraschend als neuen Bundestrainer lanciert

Der Deutsche Fussball-Bund will Jürgen Klopp und Klopp will das Amt. Im Prinzip ist klar, wer neuer Bundestrainer wird. Aber solange die Tinte nicht trocken ist, wird weiter diskutiert.
09.07.2026, 23:0109.07.2026, 23:01

Julian Nagelsmann hat das schwache WM-Abschneiden nicht im Amt überlebt. Deutschlands Bundestrainer ist gegangen worden. Ersetzen soll ihn Jürgen Klopp, der als Wunschlösung des Verbands gilt und grundsätzlich dazu bereit ist.

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DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Liga-Boss Hans-Joachim Watzke wollen so schnell es geht Nägel mit Köpfen machen. Sie reisen zu Verhandlungen mit dem früheren Dortmund- und Liverpool-Trainer nach New York, da Klopp derzeit als TV-Experte an der WM weilt.

«Schon bemüht, aber hektisch»

Ebenfalls als solcher, bei einem anderen Sender, arbeitet Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger. Der Weltmeister von 2014 kritisierte die Eile, die der DFB an den Tag legt. «Mir fehlt beim DFB so ein bisschen die Souveränität», sagte Schweinsteiger in der ARD. «Wenn man sieht, dass die Delegation jetzt nach New York fliegt, das ist schon bemüht, aber hektisch.»

Der langjährige Bayern-Star bemängelt, dass es überhaupt keine Diskussion zu geben scheint, weil von Anfang an nur Klopp als Nachfolger Nagelsmanns in Frage kam. Er warf die Frage auf, ob es Alternativen gebe und wusste die Antwort gleich selbst: «Matthias Sammer, Lothar Matthäus. Wenn man über Fussballfachwissen spricht, dann denke ich, dass Sammer und Matthäus da ganz weit vorne sind.»

Muenchen, Allianz Arena, 08.04.25, GER, Herren, UEFA Champions League, Saison 2024-2025, Viertelfinale, FC Bayern Muenchen - Inter Mailand Bild: v.li. Matthias SAMMER und Lothar MATTHAEUS UEFA regulat ...
Sammer (links) und Matthäus im Frühling 2025.Bild: www.imago-images.de

«Trainer wird keinen grossen Unterschied machen»

Deutschlands Rekordnationalspieler Matthäus überzeugt seit Jahren als Experte im deutschen Bezahlfernsehen. Der 65-Jährige arbeitete nach der Spielerkarriere als Trainer, sein letzter Job liegt aber schon lange zurück: 2011 endete sein Engagement als Nationalcoach Bulgariens. Sammer hatte verschiedene Rollen beim DFB, Bayern München und Borussia Dortmund, als Trainer arbeitete er nur vor zwanzig Jahren während einiger Saisons.

Schweinsteiger lancierte die Namen der beiden trotzdem. Denn ihm zufolge spiele es gar keine grosse Rolle, wer neuer Bundestrainer werde: «Bei der Mannschaft, die wir aktuell haben, wird es keinen grossen Unterschied machen. Klopp wird die Mannschaft besser machen, das ist klar. Aber er ist für mich das Pflaster, um die Wunde zu heilen. Ob sie komplett heilt, das weiss ich nicht.» Das erste Etappenziel müsse es sein, wieder ein Nationalteam zu haben, vor der die anderen Teams Angst und Respekt hätten. «Einen WM-Viertelfinal mal wieder zu erreichen, wäre schon mal gut.» (ram)

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