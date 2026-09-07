Bei Cardiff-Profi Krystian Bielik brannten die Sicherungen durch. Bild: www.imago-images.de

England-Profi würgt jungen Fan auf Tribüne – nun ermittelt die Polizei

Ein Zuschauer rückt den Ball nicht sofort raus. Ein Spieler verliert daraufhin die Beherrschung.

Jannik Meyer / t-online

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Eine Szene abseits des Spielfelds hat die Championship-Partie zwischen dem FC Portsmouth und Cardiff City überschattet. Beim 2:0 der Gastgeber gerieten Spieler und Zuschauer aneinander. Im Mittelpunkt stand Cardiff-Profi Krystian Bielik.

TV-Aufnahmen zeigen, wie der 28-Jährige einem jungen Zuschauer in der ersten Reihe mit der rechten Hand an die Gurgel greift. Zuvor hatte der Fan einen gefangenen Ball nicht sofort herausgegeben, sondern in eine andere Richtung geworfen. Anschliessend wehrte sich der Zuschauer und schlug Bielik mutmasslich ins Gesicht. Auf den Bildern ist diese Szene teilweise verdeckt.

Danach traf ein anderer Zuschauer laut der britischen BBC Cardiffs Perry Ng mit einem Ball am Kopf. Weitere Fans sowie Spieler beider Mannschaften mischten sich daraufhin in die Auseinandersetzung ein. Schiedsrichter Benjamin Speedie unterbrach die Partie in der 72. Minute für mehrere Minuten.

Bielik könnten nachträgliche Konsequenzen drohen

Sicherheitspersonal führte die beteiligten Zuschauer aus dem Block. Bielik musste zunächst keine Konsequenzen hinnehmen. Der frühere Jugendspieler des FC Arsenal könnte jedoch nachträglich belangt werden, falls der englische Verband FA auf Grundlage der TV-Aufnahmen Ermittlungen einleitet. Die Polizei habe dies bereits getan, wie sie gegenüber der BBC mitteilte: «Wir können bestätigen, dass wir einen Vorfall untersuchen, bei dem ein Teenager Berichten zufolge während des Fussballspiels im Fratton Park Opfer einer Körperverletzung geworden sein soll.»

Nach der Partie äusserten sich beide Trainer zu den Geschehnissen. Die genauen Hintergründe waren zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht bekannt. Portsmouth-Trainer John Mousinho berichtete: «Der Schiedsrichter sagte, als Krystian den Ball holen wollte, kam es zu einem kleinen Tumult und einer der Fans schlug ihn.»

«Manchmal geht es zu weit»

Mousinho ergänzte: «Wir wollen im Fratton Park eine wirklich schwierige Atmosphäre schaffen, das ist uns in den vergangenen Jahren erfolgreich gelungen. Manchmal geht es zu weit, das verstehe ich, aber ich glaube nicht, dass es so weit gehen muss.» Anschliessend entschuldigte sich der Coach bei Cardiff.

Cardiff-Trainer Brian Barry-Murphy sagte: «Die Spieler sind ständig verschiedenen Dingen ausgesetzt, die nicht akzeptabel sind.» Seine Aufgabe sei es, «die Spieler zu schützen, aber eigentlich versuche ich vor allem sicherzustellen, dass wir gut spielen und gewinnen. Ich bin mir sicher, dass der Fussballverband sich damit befassen und die richtigen Massnahmen ergreifen wird.»