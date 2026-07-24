sonnig23°
DE | FR
burger
Sport
Challenge League

Challenge League: Gelingt Aarau der Aufstieg im 12. Versuch?

KEYPIX - Die unterlegenen Aarauer vor den Fans beim Super League/Challenge League Barrage Rueckspiel zwischen dem Grasshopper Club Zuerich und dem FC Aarau, am Donnerstag, 21. Mai 2026 in im Stadion L ...
Ist der FC Aarau unaufsteigbar? Im 12. Versuch soll es endlich klappen.Bild: keystone

Sind aller guten Dinge zwölf? Aarau nimmt den nächsten Anlauf auf den Aufstieg

Aarau nimmt in der Challenge League seinen zwölften Anlauf zur Rückkehr in die Super League. Absteiger Winterthur ist zurück in seinem früheren Biotop, Yverdon fordert Aarau auch auf dem Transfermarkt heraus.
24.07.2026, 13:0924.07.2026, 13:09

Einmal mehr scheiterte Aarau in der Vorsaison ganz knapp am Aufstieg, zuerst im Duell um Platz 1 mit Vaduz, dann in der Barrage gegen die Grasshoppers. Klappen soll es nun ohne den besten Torschützen der letzten Saison und ohne den besten Challenge-League-Spieler der letzten beiden Jahre. Den 22-fachen Torschützen Elias Filet zog es nach Belgien, den Regisseur und starken Standardschützen Valon Fazliu zum finanziell potenteren Ligakonkurrenten Yverdon. Trainer ist nach wie vor Brunello Iacopetta.

Middelfart BK v AC Horsens, Betinia Liga football, Middelfart, Denmark Middelfart, Denmark. 18th, October 2025. Roko Baturina 9 of AC Horsens seen during the Betinia Liga match between Middelfart BK a ...
Roko Baturina geht für den FCA auf Torejagd.Bild: IMAGO/Gonzales Photo

Filets Nachfolger trägt zumindest einen prominenten Namen. Roko Baturina ist der Bruder des kroatischen Internationalen Martin Baturina und Sohn des ehemaligen Grasshoppers Mate Baturina. Das schwere Erbe von Fazliu tritt der aus Lugano zurückkehrende, noch an einer Verletzung am Sprunggelenk laborierende Shkelqim Vladi an.

Ja, Yverdon liess auf dem Transfermarkt die Muskeln spielen. Zwar liessen die Waadtländer Antonio Marchesano nach eineinhalb Saisons nach Winterthur weiterziehen. Mit der Verpflichtung von Fazliu vom direkten Konkurrenten Aarau gelang dem Klub von Trainer Martin Andermatt indes ein Coup. Hinzu kommt der 29-jährige ehemalige französische Nachwuchs-Nationalstürmer Jean-Kévin Augustin, für den Leeds vor sechs Jahren noch mehr als 20 Millionen Euro an Leipzig überwiesen hat, der zuletzt jedoch ein Jahr vereinslos war. Und der von Xamax gekommene Shkelqim Demhasaj, der viel Challenge-League-Erfahrung mitbringt.

Basels Jean-Kevin Augustin, links, gegen Winterthurs Alexandre Jankewitz, rechts, im Fussball Meisterschaftsspiel der Regular Season der Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Winterthur i ...
Jean-Kévin Augustin spielte vor einigen Jahren auch für den FC Basel – zuletzt war er vereinslos.Bild: keystone

Herausgefordert wird Aarau auch vom FC Winterthur, der nach drei berauschenden Jahren und einer ernüchternden Saison in der Super League zurück in seinem früheren Biotop ist und dort wieder vorne mitmischen will. Pajtim Kasami, Mirlind Kryeziu, Loïc Lüthi, Andrin Hunziker und Goalie Stefanos Kapino führen die Liste der namhaften Abgänge an, Marchesano ist der prominenteste Zugang. Rückkehrer Markus Kuster ersetzt Kapino im Tor, Patrick Rahmen bleibt Trainer.

Mit Lausanne-Ouchy, Yverdon, Neuchâtel Xamax, Étoile Carouge und Stade Nyonnais stellt die Romandie nach wie vor die Hälfte der Challenge-League-Klubs. Wieder dabei ist nach vier Jahren Absenz Aufsteiger Kriens, der den Platz von Bellinzona einnimmt. (abu/sda)

Mehr Fussball-Geschichten:
Auch wenn es kaum Unberechenbareres gibt: So tippt watson die neue Super-League-Saison
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Super-League-Absteiger seit 2005
1 / 26
Die Super-League-Absteiger seit 2005
2024: FC Stade Lausanne-Ouchy
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fans empfangen Schweizer-Nati nach WM-Aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
300 Franken für Gummibärchen und Chips: So nahm Nati-Star Jäger dank «Arnos Crashkurs» zu
Nach acht Jahren kehrt Ken Jäger auf die neue Saison hin zurück zu seinem Jugendverein HC Davos. Im vereinseigenen Podcast der Bündner erzählte der Nationalspieler nun eine witzige Anekdote aus seiner Zeit beim HCD, als noch Arno Del Curto an der Bande stand.
Es ist wahrscheinlich der Davoser Königstransfer auf die kommende Saison hin. Bereits vor der letzten Saison wurde Ken Jäger vom Lausanne HC verpflichtet. Jäger kehrt damit in seine Heimat zurück und wird dort wahrscheinlich die Karriere beenden: Der Davoser unterschrieb bis zum Ende der Saison 2032/33.
Zur Story