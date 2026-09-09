Captain Martin Ödegaard erlöste Arsenal in Neapel. Bild: keystone

Arsenal und Liverpool siegen knapp – Barça und PSG lassen ihre Muskeln spielen

Der zweifache Titelverteidiger Paris Saint-Germain startet mit einem deutlichen Heimsieg in die Ligaphase der Champions League. Auch Arsenal, Barcelona und Liverpool gewinnen im eigenen Stadion.

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Napoli – Arsenal 0:1

Einen Wert von 4,05 Expected Goals wies Arsenal am Ende der Partie in Neapel auf. Dennoch benötigten die Gunners im Stadio Diego Armando Maradona einen Geniestreich von Captain Martin Ödegaard. Der Norweger traf in der 75. Minute auf Vorlage von Christos Tzolis von ausserhalb des Strafraums via Innenpfosten. Zuvor hatte unter anderem Bukayo Saka eine Grosschance liegen gelassen.

Das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Napoli - Arsenal 0:1 (0:0)

SR Nyberg (SWE).

Tor: 75. Ödegaard 0:1.

Liverpool – Atlético Madrid 2:1

Liverpool korrigierte bei der Champions-League-Premiere von Coach Andoni Iraola gegen Atlético Madrid einen frühen Rückstand in einen 2:1-Sieg. Nach dem Gegentreffer von Marcos Llorente trafen Dominik Szoboszlai kurz vor und Alexis Mac Allister kurz nach der Pause. Dass die beiden Tore zum Sieg reichten, hatten die Reds auch Goalie Alisson zu verdanken. Der Brasilianer zeigte drei Paraden, wobei vor allem jene gegen Julian Alvarez aus der ersten Halbzeit in Erinnerung bleiben wird.

Der Siegtreffer von Alexis Mac Allister. Video: SRF

Liverpool - Atlético Madrid 2:1 (1:1)

SR Massa (ITA).

Tore: 17. Llorente 0:1. 40. Szoboszlai 1:1. 50. Mac Allister 2:1.

PSG – Bratislava 6:1

In der Liga ist Paris Saint-Germain nach drei Partien noch sieblos. In der Champions League gab sich der Titelverteidiger zum Auftakt gegen Slovan Bratislava aber keine Blösse und setzte sich 6:1 durch.

Weltfussballer Ousmane Dembélé sorgte mit seinem Doppelpack zwischen der 17. und 23. Minute schon früh für klare Verhältnisse, der von Barcelona gekommene spanische WM-Held Ferran Torres erzielte danach bis zur 57. Minute drei Treffer. Den Slowaken gelang es zwar umgehend, zu verkürzen, doch dürfte selbst der grösste Optimist trotz dem Tor zum 1:5 keine grossen Hoffnungen gehabt haben. Kurz vor Schluss setzte in Fabian Ruiz ein weiterer Weltmeister dann noch den Schlusspunkt.

Paris Saint-Germain - Slovan 6:1 (3:0)

SR Balakin (UKR).

Tore: 17. Dembélé 1:0. 23. Dembélé 2:0. 31. Torres 3:0. 47. Torres 4:0. 57. Torres 5:0. 58. Suleiman Camara 5:1. 87. Ruiz 6:1.

Barcelona – Feyenoord 5:1

17:2 lautet das Torverhältnis des FC Barcelona nach vier Ligaspielen. Die Gäste von Feyenoord Rotterdam wussten also, was auf sie zukommt – stoppen konnten sie Raphinha, Lamine Yamal und Co. aber nicht. Der Brasilianer, der seit dem Abgang von Robert Lewandowski im Sommer neu als nomineller Mittelstürmer zum Einsatz kommt, traf schon in der 3. Spielminute erstmals. Nach der Pause traf Raphinha erneut. Dazwischen sorgte Neuzugang Karim Adeyemi für die 2:0-Führung.

In der Schlussphase nahm das Spiel nochmal ordentlich Fahrt auf: Erst fand Lamine Yamal bei einem Freistoss die Lücke in der niederländischen Mauer, dann kam Feyenoord Rotterdam zum Ehrentreffer und wenig später traf in Gabriel Jesus noch ein weiterer Neuzugang von Barça zum 5:1-Endstand.

FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam 5:1 (2:0)

SR Jablonski (GER).

Tore: 3. Raphinha 1:0. 22. Adeyemi 2:0. 57. Raphinha 3:0. 77. Lamine Yamal 4:0. 82. Steijn 4:1. 85. Gabriel Jesus 5:1.

Sporting – Galatasaray 3:1

In der fünften Minute unterlief Sporting-Verteidiger Gonçalo Inacio ein Eigentor. Die Portugiesen rafften sich im eigenen Stadion aber auf und kamen gut 20 Minuten später zum Ausgleich. Nach der Pause sorgten dann erst Luis Suarez – nicht der frühere Weltklassestürmer, sondern der Kolumbianer, der im WM-Achtelfinal gegen die Schweiz ausgeschieden ist – per Penalty und kurz darauf Rodrigo Salazar mit einem traumhaften Freistoss für den 3:1-Sieg.

Sporting Lissabon - Galatasaray Istanbul 3:1 (1:1)

SR Eskas (NOR).

Tore: 5. Gonçalo Inacio (Eigentor) 0:1. 27. Geny Catamo 1:1. 57. Suarez (Penalty) 2:1. 63. Zalazar 3:1.

Stuttgart – Viking 3:1

Der VfB Stuttgart startet dank eines ehemaligen St. Gallers mit einem 3:1-Heimsieg in die Ligaphase der Champions League. Ermedin Demirovic erzielt alle Tore des Bundesligisten gegen den Debütanten Viking Stavanger.

Dreimal traf Ex-FCSG-Stürmer Ermedin Demirovic für den VfB Stuttgart. Bild: keystone

Demirovic, der sich in der Saison 2019/2020 beim FC St. Gallen für die Bundesliga empfohlen hatte, traf innerhalb von zwölf Minuten dreimal (20., 26. und 32.). Deniz Undav gab zweimal den sehenswerten letzten Pass. Der norwegische Meister Viking Stavanger schoss sein erstes Tor in einer Liga- oder Gruppenphase der Champions League in der 22. Minute durch Zlatko Tripic, den 33-jährigen Stürmer mit Erfahrungen aus der 2. Bundesliga.

VfB Stuttgart - Viking 3:1 (3:1)

SR Minakovic (SRB).

Tore: 20. Demirovic 1:0. 22. Tripic 1:1. 26. Demirovic 2:1. 32. Demirovic 3:1.

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (nicht im Aufgebot). (nih/sda)