freundlich22°
DE | FR
burger
Sport
Champions League

Champions League: Thun im Erfolgsfall gegen Klaksvik oder Zalgiris

Marco Buerki (links), Dorian Derbaci (mitte) und Layton Stewart (rechts), alnlaesslich des ersten Trainings des FC Thun, fotografiert am Montag, 15. Juni 2026 in Thun. (KEYSTONE/Christian Beutler).
Thun trifft am Dienstag in der Champions-League-Qualifikation auf Dinamo Zagreb.Bild: keystone

Champions-League-Qualifikation: Thun im Erfolgsfall gegen Klaksvik oder Zalgiris

Klaksvik oder Zalgiris: Thuns zweiter Gegner in der Qualifikation der Champions League wäre eine weniger hohe Hürde als der erste. Dies ergibt die Auslosung.
20.07.2026, 13:0020.07.2026, 13:44

Champions League

Am Dienstag startet der FC Thun gegen Dinamo Zagreb in die Champions-League-Qualifikation. Gelingt den Berner Oberländern gegen den kroatischen Meister die Überraschung, wäre die nächste Hürde etwas weniger hoch. Thuns Gegner in der 3. Qualifikationsrunde hiesse Klaksvik oder Kauno Zalgiris. Klaksvik ist der amtierende färöische Meister, Kauno Zalgiris der Meister Litauens.

Die Spieltermine der 3. Qualifikationsrunde sind der 4./5. sowie 11. August. Thuns Partien der 2. Runde gegen Dinamo Zagreb stehen am Dienstag dieser und nächster Woche an (jeweils 20.00 Uhr).

Sollte Thun gegen Dinamo Zagreb das Nachsehen haben, ginge es in der Qualifikation der Europa League weiter. Der Gegner dort wären die Isländer von Vikingur Reykjavik oder Hapoel Be'er Sheva aus Israel.

Europa League

St. Gallen muss sich in der Europa-League-Qualifikation in dieser Woche gegen das portugiesische Schwergewicht Benfica Lissabon behaupten. Im eher unwahrscheinlichen Erfolgsfall ginge es gegen den Verlierer des Duells zwischen Sturm Graz und Heart of Midlothian weiter. (riz/sda)

WM-Tagesticker
Mexikaner zeigt argentinischen Fans die Rote Karte ++ Spanier räumen bei Auszeichnungen ab
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 145
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Spanien um Captain Rodri ist am Ende der grössten WM der Geschichte der verdiente Sieger.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Spanienfans feiern unter der Hardbrücke
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So wird der Weltmeistertitel in Spanien gefeiert
Nachdem das WM-Finalspiel zwischen Spanien und Argentinien in die Verlängerung ging, war die Anspannung vor dem Fernseher, im Stadion und in den beiden beteiligten Ländern gross. Und dann die Erleichterung und der Jubel für die Spanier. Spanien wird Fussballweltmeister 2026 und das Land steht Kopf. Schau dir die Party-Stimmung im Video an.
Zur Story