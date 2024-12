Cameron Menzies bricht auf der Bühne in Tränen aus. Bild: keystone

Emotionaler Moment an der Darts-WM: Spieler bricht auf der Bühne in Tränen aus

Am zweiten Tag der diesjährigen Darts-WM kommt es im Spiel zwischen Cameron Menzies und Leonard Gates zu einem emotionalen Moment. Menzies war über seine Leistung so frustriert, dass er noch auf der Bühne in Tränen ausbrach.

Die Darts-WM hat bereits am zweiten Tag ihre erste tragische Geschichte. Cameron Menzies bricht bei seinem Erstrundenspiel gegen Leonard Gates in Tränen aus. Der favorisierte Schotte kam gegen den Amerikaner nie wirklich in die Partie rein und unterlag in vier Sätzen 1:3.

Bereits während des Spiels hat Menzies mit den Tränen gekämpft. Seit Kurzem arbeitet die Weltnummer 39 mit einem Mentaltrainer zusammen, um auf der Bühne besser mit dem Druck klarzukommen. «Cammy», so der Spitzname von Menzies, brachte nur 5 seiner 32 Versuche auf ein Doppel ins Feld und lieferte einen Punkteschnitt von 83,7 Punkten pro Aufnahme.

Als Menzies auf der Bühne immer mehr mit den Tränen kämpfte, reagierten die Fans höhnisch, was den Schotten noch mehr belastete. Nach der Partie umarmte Gates seinen niedergeschlagenen Gegner und flüsterte ihm aufmunternde Wörter ins Ohr.

Die Highlights des Spiels ab Minute 5:12. Video: YouTube/DAZN Darts

Gates, welcher nur die Weltnummer 139 ist, zeigte sich während der Partie gut gelaunt und unterhielt das Publikum mehrfach mit kleinen Tanzeinlagen nach erfolgreichen Würfen. Bereits morgen Abend geht es für den Amerikaner weiter. In der zweiten Runde trifft er auf Nathan Aspinall.

Schon heute steht hingegen Fallon Sherrock, die Freundin von Cameron Menzies, im Einsatz. Die beiden verliebten sich in einem Fast-Food-Restaurant beim gemeinsamen Hühnchen essen. Sherrock trifft in der ersten Runde auf Ryan Meikle. (riz)