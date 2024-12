Der Schweizer Stefan Bellmont vor seinem ersten – und bisher einzigen – Walk-on im Ally Pally. Bild: keystone

Was wäre dein Einlaufsong im Ally Pally? Finde es in unserem Quiz heraus

Über die Festtage fiebern Sportfans wieder mit den Pfeilhelden an der Darts-WM mit. Ein Highlight jedes Spiels: Der Walk-on der beiden Spieler. Wenn du im Ally Pally auftreten könntest – zu welchem Song würdest du dich von den Zuschauern feiern lassen?

Bei Luke Littler ist es «Greenlight» von Pitbull, Nathan Aspinall kommt mit «Mr. Brightside» von The Killers und Stefan Bellmont ist bei seinem WM-Debüt mit Gotthard und ihrem Song «Lift U Up» im Ally Pally einmarschiert.

Die Einlaufsongs an der Darts-WM sind Tradition und bringen die Halle (fast) immer zum Beben. Doch hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, was dein Song wäre als Darts-Ass? Finde es jetzt in unserem Quiz heraus: