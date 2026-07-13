klar16°
DE | FR
burger
Sport
FIFA

WM 2026: Ein einziger FIFA-Verantwortlicher entschied im Fall Balogun

epa13093438 Folarin Balogun of USA reacts during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match USA against Belgium, in Seattle, USA, 06 July 2026. EPA/CHRISTOPHER TORRES
Am Ende brachte er nichts: Die Begnadigung von Folarin Balogun sorgte aber für grossen Ärger in der Fussballwelt.Bild: keystone

Neue Enthüllung im Fall Balogun: Eine einzelne Person entschied über Begnadigung

13.07.2026, 04:1013.07.2026, 04:10

Eine einzige Person soll bei der FIFA über die Begnadigung von Folarin Balogun entschieden haben: Mohammad Al-Kamali. Der Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Vorsitzende der Disziplinarkommission des Weltfussballverbands. Beim Entscheid, die Sperre des US-Stürmers vor dem WM-Achtelfinal gegen Belgien auf Bewährung auszusetzen, habe Al-Kamali die 17 weiteren Mitglieder des Gremiums nicht miteinbezogen. Dies berichtet die Londoner Zeitung Times.

Sollte dies der Wahrheit entsprechen, wäre dies höchst aussergewöhnlich. Normalerweise entscheide Al-Kamali nicht im Alleingang, wie der britische Journalist Ben Jacobs berichtet.

Balogun hatte im WM-Sechzehntelfinal die Rote Karte gesehen und wäre für den Achtelfinal damit eigentlich gesperrt gewesen. Doch die FIFA-Disziplinarkommission setzte die automatische Spielsperre aus, womit der 24-Jährige die 1:4-Pleite gegen Belgien auf dem Feld miterleben durfte. Zuvor wurde eine Sperre in der Geschichte der Fussball-Weltmeisterschaft noch nie gänzlich zur Bewährung ausgesetzt.

Im Vorfeld der Begnadigung hatte US-Präsident Donald Trump bei FIFA-Präsident Gianni Infantino angerufen und darum gebeten, die Szene neu zu bewerten. Trump bekräftigte, dass er Infantino nicht gesagt habe, was er tun solle. Auch der FIFA-Präsident erklärte, nichts mit dem Entscheid an sich zu tun gehabt zu haben.

Video: watson/nina bürge

In einem Statement im Namen der Disziplinarkommission sprach auch Mohammad Al-Kamali von einem unabhängigen Entscheid seines Gremiums. Er berief sich dabei auf Artikel 27, der es der FIFA erlaubt, Sperren auf Bewährung auszusetzen. Einen Grund für die Begnadigung gab der Weltfussballverband nicht an. (nih)

«War nicht an diesem Prozess beteiligt»: Das sagt Balogun zu seiner Begnadigung
Mehr zum Fall Balogun:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 133
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Wie 2022 immer noch die Weltbesten? Sicher ist: Argentinien steht im Halbfinal. Es beendet mit einem 3:1 n.V. die Träume der Schweiz.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Schweiz scheidet im WM-Viertelfinale aus – das sagen die Fans der Nati nach dem Spiel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
McGregor-Comeback endet nach 69 Sekunden
Fünf Jahre hatte Conor McGregor nicht mehr in der UFC gekämpft. Sein Comeback gegen Max Holloway dauerte nun kaum mehr als eine Minute – dann musste der Ire verletzt aufgeben.
Das grosse Comeback von Conor McGregor ist in Las Vegas abrupt und bitter zu Ende gegangen. Der frühere UFC-Superstar verlor bei UFC 329 gegen Max Holloway nach nur 69 Sekunden durch technischen K.o.
Zur Story