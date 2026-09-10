Die Los Angeles Rams sind das neue Superteam der NFL: Quarterback Matthew Stafford wird von den Defensivschränken Myles Garrett und Aaron Donald (r.) flankiert. Bild: imago / watson

Alles auf eine Karte – für dieses NFL-Team gilt: Titel oder Enttäuschung

Das Warten für American-Football-Fans hat ein Ende: Die NFL-Saison hat wieder begonnen und in der Nacht auf Freitag bringt gleich den nächsten Kracher. Dann steht mit den Los Angeles Rams der grosse Favorit im Einsatz – für den nur der Titel zufriedenstellend wäre.

Niklas Helbling Folge mir

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In der Nacht auf den heutigen Donnerstag begann die neue NFL-Saison mit der Neuauflage des letzten Super Bowl zwischen dem Titelverteidiger Seattle Seahawks und den New England Patriots (13:10). Der grosse Favorit tritt aber erst in der nächsten Nacht an: Die Los Angeles Rams eröffnen ihre Saison in Melbourne gegen die San Francisco 49ers zu einer ungewöhnlichen Zeit um 10.35 Uhr (2.35 Uhr Schweizer Zeit) und tun dies als Team, für das alles ausser dem Titel eine Enttäuschung wäre.

Im Poker würde man davon sprechen, dass die Rams All-in gehen. In der NFL-Geschichte hat wohl noch nie eine Franchise ihre gesamten Hoffnungen so stark in eine einzige Saison gesetzt. Sowohl die Experten als auch die Buchmacher sehen die Rams als grösste Anwärter auf den Gewinn im Super Bowl, der am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles stattfindet. Beim bisher einzigen NFL-Endspiel in ihrem Stadion sicherten sich die Rams 2022 den Titel.

Nur wenige der damaligen Protagonisten stehen noch immer bei der Franchise aus Los Angeles unter Vertrag. Im 38-jährigen Quarterback Matthew Stafford und Trainer Sean McVay aber die beiden wichtigsten. Und in diesem Sommer haben die Rams noch einmal ordentlich aufgerüstet.

Gegnerische Quarterbacks zittern schon

Per Trade wurde Myles Garrett aus Cleveland geholt und gleich mit einem Fünfjahresvertrag über bis zu 208 Millionen Dollar (ca. 168 Millionen Franken) ausgestattet. Der 30-jährige Defensive End wurde in zwei der letzten drei Saisons zum besten Verteidiger der Liga gewählt. Niemand riss in der letzten Saison so viele gegnerische Quarterbacks zu Boden wie der 123 Kilogramm schwere 1,93-Meter-Mann, dem in 17 Spielen 23 Sacks gelangen.

Wegen Momenten wie dieser wollten die Rams Myles Garrett unbedingt. Video: YouTube/NFL

Für ihn gaben die Rams nicht nur ihren Erstrundenpick im nächsten Draft sowie zwei weitere Auswahlrechte in der Zukunft ab, sondern in Jared Verse auch einen hochveranlagten 25-jährigen Defensivstar. Denn Garrett erhöht die Chancen auf einen Titel vielleicht nicht langfristig, aber sicher für die nächsten Jahre. Und das Ziel ist auch mit Blick auf das Alter von Quarterback Stafford klar: Der Super Bowl soll in diesem Jahr her!

Um dabei zu helfen, ist nun gar Aaron Donald, der beim Gewinn des Titels 2022 ebenfalls ein essenzieller Faktor war, zwei Jahre nach seinem Rücktritt an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Er wird nun gemeinsam mit unter anderem Garrett die Defensive Line der Rams bilden – obwohl Donald zum Auftakt gegen San Francisco noch fehlen wird – und für Angst und Schrecken bei den Gegnern sorgen.

Das grosse Risiko zahlte sich schon mal aus

Donald ist mittlerweile zwar 35 Jahre alt, wer ihm in den letzten Wochen und Monaten auf seinen Profilen in den sozialen Medien beim Training zugesehen hat, weiss aber: Der dreimal als bester Verteidiger der Saison ausgezeichnete 129-Kilogramm-Koloss hat kaum etwas von seiner Athletik eingebüsst. Donald hat einen Vertrag für eine Saison unterschrieben, der ihm bis zu 30 Millionen Dollar (gut 24 Millionen Franken) einbringen kann.

Die schon im letzten Jahr gute Defensive wurde aber noch weiter verstärkt. In Trent McDuffie und Jaylen Watson wurden zwei teure neue Cornerbacks, welche die gegnerischen Receiver verteidigen sollen, verpflichtet. Für McDuffie wurden gleich vier Draftpicks abgegeben – unter anderem jener in der ersten Runde vom vergangenen April.

Die Rams opfern also einen Teil ihrer Zukunft, um die Chancen auf den kurzfristigen Erfolg zu maximieren. Und das entbehrt nicht einer gewissen Logik. Seit Jahren gehört das Team aus Los Angeles zu den besten der Liga. In der Vorsaison scheiterten die Rams erst im Halbfinal knapp am späteren Meister Seattle. Ausserdem ging General Manager Les Snead schon vor dem letzten Titelgewinn auf ähnliche Weise vor. Angesichts des immer kleiner werdenden Erfolgsfensters erscheint diese Taktik umso sinnvoller.

Ist diese Saison die letzte Chance?

Denn Matthew Stafford, der in der letzten Saison zum wertvollsten Spieler (MVP) der Regular Season gewählt wurde, dürfte die Offensive nicht mehr lange als Quarterback anführen. Seit Jahren wird über seinen Rücktritt spekuliert, er selbst sprach davon, sich die Frage danach nun nach jedem Jahr aufs Neue zu stellen. Einen neuen Spielmacher zu finden, der ein Team zum Titel führen kann, ist wohl die schwierigste Aufgabe in der NFL.

Wie lange können Matthew Stafford und Davante Adams (r.) noch auf Topniveau performen? Bild: keystone

Dazu kommt, dass in Davante Adams eine der wichtigsten Anspielstationen mit 33 Jahren ebenfalls schon über den Zenit hinaus ist. Topreceiver Puka Nacua sorgt seinerseits neben dem Feld immer wieder für negative Schlagzeilen.

«Alle anderen Teams hassen uns»

Es scheint somit nicht unwahrscheinlich, dass diese Saison die vorerst letzte Chance der Rams ist, um zum zweiten Mal seit der Rückkehr aus St. Louis in die kalifornische Grossstadt den Titel zu gewinnen. Dafür riskieren die Verantwortlichen in Los Angeles viel, sie setzen ihre gesamten Hoffnungen in ihr neues Superteam. Safety Quentin Lake sagt aufgrund des überragenden Kaders zur Los Angeles Times: «Alle anderen Teams hassen uns wahrscheinlich.»

Ob sich das Risiko auszahlt, hängt auch an schwierig vorhersehbaren Faktoren wie Verletzungen. Für Trainer und McVay ist klar: «Alles hängt davon ab, wie wir uns als Team finden.» Gleichzeitig weiss das Offensiv-Mastermind: «Man kann kaum behaupten, dass diese Gruppe von Spielern nicht sehr aussergewöhnlich ist.» Und Kobie Turner, Nebenmann von Garrett und Donald in der Defensive, fügt mit Blick auf den Super Bowl im heimischen Stadion an: «Unsere Zeit ist gekommen, diese Träume in die Tat umzusetzen!»

Trainer Sean McVay gilt als Mastermind, was die Offensive angeht. Bild: keystone

Als grösste Widersacher gelten vor Saisonstart neben Titelverteidiger Seattle allen voran die Buffalo Bills und die Baltimore Ravens, die beide neue Cheftrainer haben. Auch die Kansas City Chiefs um den genesenen Quarterback Patrick Mahomes wollen wieder ein Wörtchen mitreden. Und ein Überraschungsmeister ist in der NFL ebenfalls nie auszuschliessen, wie die letzte Saison einmal mehr gezeigt hat.

Doch nur für ein Team wäre selbst eine Niederlage im Super Bowl eine grosse Enttäuschung. Und das sind die Los Angeles Rams.