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An diesen Orten wird bei Olympia 2030 um die Medaillen gekämpft

Italy&#039;s Giovanni Franzoni arrives at the finish area of an alpine ski, men&#039;s World Cup downhill race, in Courchevel, France, Friday, March 13, 2026. (AP Photo/Giovanni Auletta) Giovanni Fran ...
Die Speedrennen bei den Olympischen Spielen 2030 werden in Courchevel ausgetragen.Bild: keystone

An diesen Orten wird bei Olympia 2030 um die Medaillen gekämpft

Die Wettkampfstätten für die Olympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen stehen fest. Courchevel trägt die alpinen Speedrennen aus, Val d'Isère die technischen Disziplinen, während die Eissportarten in Lyon stattfinden.
16.09.2026, 14:5216.09.2026, 14:52

Damit seien die letzten offenen Punkte im Wettkampfstätten-Konzept geklärt, teilte das Organisationskomitee von Alpes 2030 nach dem zweiten jährlichen Treffen mit der IOC-Koordinationskommission per Communiqué mit. Bereits im Juni hatte das IOC den Umzug des Eissport-Clusters von Nizza nach Lyon sowie Courchevel und Val d'Isère als Austragungsorte für Ski alpin genehmigt. Nun wurde die Verteilung der einzelnen Disziplinen festgelegt.

In Courchevel finden die Abfahrten und Super-G der Frauen und Männer sowie die Team-Kombinationen statt. Val d'Isère ist Schauplatz der Riesenslaloms und Slaloms.

Gold medalist Marco Odermatt of Switzerland poses after the podium ceremony of the men&#039;s downhill race at the 2023 FIS Alpine Skiing World Championships in Courchevel/Meribel, France, Sunday, Feb ...
2023 gewann Odermatt in Courchevel WM-Gold in der Abfahrt.Bild: keystone

Eissport in Lyon

Auch die Aufteilung der Eissportarten in Lyon steht fest. Die Eishockey-Partien werden in der Arena in Décines-Charpieu sowie in der historischen Halle Tony Garnier gespielt. Das Messezentrum Eurexpo beherbergt Curling, Eiskunstlauf und Shorttrack sowie das Medienzentrum. Das olympische Dorf des Clusters entsteht in Oullins-Pierre-Bénite.

Neben Lyon und den beiden Destinationen in der Savoie gehören Haute-Savoie (u.a. Biathlon und Langlauf) und die Region Briançonnais (u.a. Freestyle und Snowboard) zu den französischen Clustern der Spiele. Hinzu kommt Thialf in den Niederlanden mit Eisschnellauf.

Die Olympischen Winterspiele dauern vom 1. bis 17. Februar 2030, die Paralympics folgen vom 1. bis 10. März. (riz/sda)

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