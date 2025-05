Der Spielplan der IIHF Eishockey-WM 2025 in Schweden und Dänemark

Vor rund einem Jahr verlor die Schweiz den WM-Final im Eishockey gegen Tschechien. Erneut gab es nur Silber statt des heissersehnten Golds. Nun, ab dem 9. Mai, hat die Schweiz an der 88. Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer in Dänemark und Schweden erneut die Chance, nach dem Weltmeistertitel zu greifen.

In 64 Spielen kämpfen dann 16 Teilnehmer um die Trophäe. Die Schweiz startet in der Gruppe A im Eröffnungsspiel ausgerechnet gegen Tschechien ins Turnier. Alle weiteren Partien, die Resultate und was du sonst zur Hockey-WM 2025 wissen willst, findest du hier:

Die Tabellen

Die Top-Skorer

Die Spiele der Schweiz

Konsternierte Gesichter bei den Schweizer Nationalspielern nach der 2:0-Niederlage gegen Tschechien im WM-Final 2024. Bild: www.imago-images.de

Die Schweiz traf bereits in der letzten Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft im Finale auf Tschechien, nun stehen sich die beiden Länder im Eröffnungsspiel gegenüber. Weiter treten Dänemark, die USA, Angstgegner Deutschland, Norwegen, Aufsteiger Ungarn und Kasachstan in der Gruppe A an. Die Schweiz spielt mit ihrer Gruppe im dänischen Herning, die Spiele der Gruppe B finden in der Aviici Arena in Stockholm statt. Alle Spielzeiten der Schweizer Nati:

Freitag, 9. Mai 2025

Schweiz – Tschechien 4:5 n.V.



Schweiz – Tschechien 4:5 n.V. Samstag, 10. Mai 2025

Dänemark – Schweiz 2:5



Dänemark – Schweiz 2:5 Montag, 12. Mai 2025

USA – Schweiz 0:3

USA – Schweiz 0:3 Donnerstag, 15. Mai 2025

16.20 Uhr: Schweiz – Deutschland



16.20 Uhr: Schweiz – Deutschland Freitag, 16. Mai 2025

20.20 Uhr: Schweiz – Norwegen



20.20 Uhr: Schweiz – Norwegen Sonntag, 18. Mai 2025

20.20 Uhr: Ungarn – Schweiz



20.20 Uhr: Ungarn – Schweiz Dienstag, 20. Mai 2025

12.20 Uhr: Schweiz – Kasachstan



Die Gruppenphase

Die Gruppenphase beginnt am 9. und endet am 20. Mai. Jeweils die ersten vier der beiden Gruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals. Die beiden Letztplatzierten steigen ab.

Thierry Bader trifft gegen den Slowaken Adam Huska im Vorbereitungsspiel auf die WM. Bild: keystone

Alle Spiele

Freitag, 9. Mai 2025

Österreich – Finnland 1:2

Schweiz – Tschechien 4:5 n.V.

Schweden – Slowakei 5:0

Dänemark – USA 0:5

Österreich – Finnland 1:2 Schweiz – Tschechien 4:5 n.V. Schweden – Slowakei 5:0 Dänemark – USA 0:5 Samstag, 10. Mai 2025

Slowenien – Kanada 0:4

Norwegen – Kasachstan 1:2

Schweden – Österreich 4:2

Deutschland – Ungarn 6:1

Frankreich – Lettland 1:4

Dänemark – Schweiz 2:5

Slowenien – Kanada 0:4 Norwegen – Kasachstan 1:2 Schweden – Österreich 4:2 Deutschland – Ungarn 6:1 Frankreich – Lettland 1:4 Dänemark – Schweiz 2:5 Sonntag, 11. Mai 2025

Slowakei – Slowenien 3:1

USA – Ungarn 6:0

Lettland – Kanada 1:7

Deutschland – Kasachstan 4:1

Finnland – Frankreich 4:3 n.V.

Norwegen – Tschechien 1:2

Slowakei – Slowenien 3:1 USA – Ungarn 6:0 Lettland – Kanada 1:7 Deutschland – Kasachstan 4:1 Finnland – Frankreich 4:3 n.V. Norwegen – Tschechien 1:2 Montag, 12. Mai 2025

Österreich – Slowakei 3:2 n.P.

USA – Schweiz 0:3

Finnland – Schweden 1:2

Tschechien – Dänemark 7:2

Österreich – Slowakei 3:2 n.P. USA – Schweiz 0:3 Finnland – Schweden 1:2 Tschechien – Dänemark 7:2 Dienstag, 13. Mai 2025

16.20 Uhr: Slowenien – Lettland

16.20 Uhr: Norwegen – Deutschland

20.20 Uhr: Kanada – Frankreich

20.20 Uhr: Kasachstan – Ungarn

16.20 Uhr: Slowenien – Lettland 16.20 Uhr: Norwegen – Deutschland 20.20 Uhr: Kanada – Frankreich 20.20 Uhr: Kasachstan – Ungarn Mittwoch, 14. Mai 2025

16.20 Uhr: Slowakei – Frankreich

16.20 Uhr: USA – Norwegen

20.20 Uhr: Lettland – Schweden

20.20 Uhr: Kasachstan – Dänemark



16.20 Uhr: Slowakei – Frankreich 16.20 Uhr: USA – Norwegen 20.20 Uhr: Lettland – Schweden 20.20 Uhr: Kasachstan – Dänemark Donnerstag, 15. Mai 2025

16.20 Uhr: Finnland – Slowenien

16.20 Uhr: Schweiz – Deutschland

20.20 Uhr: Kanada – Österreich

20.20 Uhr: Tschechien – Ungarn

16.20 Uhr: Finnland – Slowenien 16.20 Uhr: Schweiz – Deutschland 20.20 Uhr: Kanada – Österreich 20.20 Uhr: Tschechien – Ungarn Freitag, 16. Mai 2025

16.20 Uhr: Österreich – Frankreich

16.20 Uhr: Ungarn – Dänemark

20.20 Uhr: Schweden – Slowenien

20.20 Uhr: Schweiz – Norwegen

16.20 Uhr: Österreich – Frankreich 16.20 Uhr: Ungarn – Dänemark 20.20 Uhr: Schweden – Slowenien 20.20 Uhr: Schweiz – Norwegen Samstag, 17. Mai 2025

12.20 Uhr: Finnland – Lettland

12.20 Uhr: USA – Deutschland

16.20 Uhr: Frankreich – Schweden

16.20 Uhr: Tschechien – Kasachstan

20.20 Uhr: Kanada – Slowakei

20.20 Uhr: Dänemark – Norwegen

12.20 Uhr: Finnland – Lettland 12.20 Uhr: USA – Deutschland 16.20 Uhr: Frankreich – Schweden 16.20 Uhr: Tschechien – Kasachstan 20.20 Uhr: Kanada – Slowakei 20.20 Uhr: Dänemark – Norwegen Sonntag, 18. Mai 2025

16.20 Uhr: Slowenien – Österreich

16.20 Uhr: Kasachstan – USA

20.20 Uhr: Slowakei – Lettland

20.20 Uhr: Ungarn – Schweiz

16.20 Uhr: Slowenien – Österreich 16.20 Uhr: Kasachstan – USA 20.20 Uhr: Slowakei – Lettland 20.20 Uhr: Ungarn – Schweiz Montag, 19. Mai 2025

16.20 Uhr: Frankreich – Slowenien

16.20 Uhr: Deutschland – Tschechien

20.20 Uhr: Kanada – Finnland

20.20 Uhr: Ungarn – Norwegen

16.20 Uhr: Frankreich – Slowenien 16.20 Uhr: Deutschland – Tschechien 20.20 Uhr: Kanada – Finnland 20.20 Uhr: Ungarn – Norwegen Dienstag, 20. Mai 2025

12.20 Uhr: Lettland – Österreich

12.20 Uhr: Schweiz – Kasachstan

16.20 Uhr: Slowakei – Finnland

16.20 Uhr: Tschechien – USA

20.20 Uhr: Schweden – Kanada

20.20 Uhr: Deutschland – Dänemark

Die K.o.-Phase

Die Schweizer Nati feiert Ende April den Sieg im Vorbereitungsspiel gegen Lettland. Bild: keystone

Am 22. Mai startet schliesslich die Schlussphase des Eishockey-Turniers. Hier treten im Viertelfinal jeweils die Gruppenersten gegen die Gruppenvierten und die Gruppenzweiten gegen die Gruppendritten der anderen Gruppe an. Im Halbfinal spielt der verbliebene Bestplatzierte aus der Vorrunde gegen den am schlechtesten Platzierten. Der Final findet am Sonntag, 25. Mai, statt.

Viertelfinals – Donnerstag, 22. Mai 2025

16.20 Uhr: Viertelfinale 1

16.20 Uhr: Viertelfinale 2

20.20 Uhr: Viertelfinale 3

20.20 Uhr: Viertelfinale 4

16.20 Uhr: Viertelfinale 1 16.20 Uhr: Viertelfinale 2 20.20 Uhr: Viertelfinale 3 20.20 Uhr: Viertelfinale 4 Halbfinals – Samstag, 24. Mai 2025

14.20 Uhr: Sieger VF1 – Sieger VF2

18.20 Uhr: Sieger VF3 – Sieger VF4

14.20 Uhr: Sieger VF1 – Sieger VF2 18.20 Uhr: Sieger VF3 – Sieger VF4 Spiel um Platz 3 und Finale – Sonntag, 25. Mai 2025

15.20 Uhr: Spiel um Platz 3

20.20 Uhr: Final



Die wichtigsten Fragen

Wie funktioniert der Turniermodus?

In zwei Gruppen, mit je acht Teams, spielen zuerst alle einmal gegen jeden in der eigenen Gruppe. Die ersten vier jeder Gruppe kommen in den Viertelfinal, wobei jeweils die Vierten gegen den Ersten und die Zweiten gegen die Dritten der anderen Gruppe antreten. Die Spiele nach der Gruppenphase finden nach dem K.O.-Prinzip statt – wer verliert, scheidet aus.

Wer steigt an der Eishockey-WM ab?

Beide Gruppenletzten steigen in die Gruppe A der Division I des Eishockeys ab. Die Eishockey-WM umfasst neben der Top-Division – der WM, mit 16 Teams – auch vier weitere Divisionen und insgesamt 9 Gruppen, mit jeweils vier bis sechs Teilnehmern. Die Gruppen funktionieren wie ein Liga-System mit Auf- und Abstieg. Neu in der Top-Division mit dabei sind dieses Jahr Slowenien und Ungarn. Sie nehmen die Plätze der beiden Absteiger, Grossbritannien und Polen, ein.

Wer sind die Favoriten der Eishockey-WM 2025?

Die üblichen Verdächtigen: Schweden und Kanada werden auf starke Teams zählen können. Tschechien möchte natürlich seinen Titel verteidigen, währen die USA und Finnland wieder einmal von einer Medaille träumen. Und natürlich möchte auch die Schweizer nach ihrer Silbermedaille vom letzten Jahr wieder ein Wörtchen mitreden.

Wie stehen die Chancen der Schweizer auf den ersten WM-Titel?

Die Schweizer Nati gehört 2025 zum erweiterten Favoritenkreis, ist aber sicherlich nicht erster Anwärter auf den WM-Titel. Die verletzungsbedingte Absenz von Roman Josi schmerzt. So muss Patrick Fischer auf andere Verstärkung aus Nordamerika hoffen.

Wie oft findet die Eishockey-WM statt?

Seit 1930 findet die Eishockey-WM jedes Jahr statt. Sie wurde nur während dem 2. Weltkrieg für sieben Jahre und während der Corona-Pandemie für ein Jahr ausgesetzt. Die ersten drei Weltmeisterschaften 1920, 1924 und 1928 wurden an den Olympischen Spielen ausgetragen und zählen auch als offizielle Weltmeisterschaften. Die Eishockey-WM 2025 ist die 88. Ausgabe des Turniers.

Welches sind die erfolgreichsten Nationen bei der Eishockey-WM?

Die erfolgreichste Nation ist Kanada. Die Schweiz befindet sich mit vier Silber- und acht Bronzemedaillen auf Rang 9 der ewigen Rangliste.

Kanada: 28🥇 / 16🥈 / 9🥉 Russland: 27🥇 / 10🥈 / 10🥉 Tschechien: 13🥇 / 13🥈 / 22🥉 Schweden: 11🥇 / 19🥈 / 18🥉 Finnland: 4🥇 / 9🥈 / 3🥉

