Muskelverletzung – Captain Nico Hischier fällt für den Rest der WM aus

Die Schweizer Hockey-Nati muss für den Rest der WM in Schweden und Dänemark auf Captain Nico Hischier verzichten. Der Devils-Stürmer fällt mit Muskelverletzung aus.

Wie der Verband mitteilt, lässt die Verletzung, die er sich gegen Deutschland zuzog, keine weiteren Einsätze zu. Der 26-jährige Oberwalliser musste das Eis im Gruppenspiel vom Donnerstag nach einem Zweikampf im ersten Drittel verlassen. Nun wurde eine Muskelverletzung diagnostiziert.

Diese sei zwar nicht schwerwiegend, wie man bei Swiss Ice Hockey schreibt. Eine vollständige Genesung bis zum Ende der WM in zehn Tagen sei aber nicht möglich. Hischier werde aber beim Team bleiben, es weiterhin unterstützen und seine Reha sowie die physiotherapeutische Behandlung vor Ort beginnen.

Bei dieser Szene hat sich Nati-Captain Hischier verletzt:

Sein Ausfall ist ein herber Rückschlag für die Schweizer Chancen. Er ist der Center der ersten Linie und damit wohl der wichtigste Spieler im Schweizer Team. Die Viertelfinals dürften keinesfalls in Gefahr geraten, aber der Kampf um die Medaillen wird für die letztjährigen Silber-Gewinner nun deutlich schwieriger.

Mit zwei Toren und einem Assists in vier Spielen war Hischier bislang einer der prägenden Schweizer Spieler an dieser WM. Bereits vor einem Jahr beim Silbergewinn in Prag war er mit sechs Toren und fünf Assists aus elf Spielen einer der Pfeiler des Schweizer Teams. (abu/sda)

