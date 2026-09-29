Brock Faber wird lange ausfallen. Bild: keystone

NHL-Star wird vom Puck getroffen und erleidet Schädelbruch – spielte aber noch weiter

Bevor die neue NHL-Saison startet, hat sich Minnesota-Wild-Verteidiger Brock Faber in einem Vorbereitungsspiel schwer verletzt und einen Schädelbruch erlitten. Es ist noch unklar, wie lange Faber ausfallen wird.

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Richtig bitter für die Minnesota Wild: Brock Faber, der geplante Verteidigungspartner von Superstar Quinn Hughes, fällt für längere Zeit aus. Im Vorbereitungsspiel gegen die Dallas Stars am vergangenen Freitag wurde der 24-Jährige nach zehn Minuten im zweiten Drittel vom Puck am Ohr getroffen.

Für kurze Zeit blieb der Verteidiger liegen, konnte aber selbst zur Spielerbank zurückfahren und spielte das Drittel sogar noch zu Ende. Im letzten Abschnitt blieb Faber aber in der Garderobe. Wie Minnesota nun bestätigt, hat sich Faber einen Schädelbruch zugezogen und wird für unbestimmte Zeit ausfallen.

General Manager Bill Guerin sagt zur Verletzung: «Brock ist ein grossartiger Spieler. Er ist eine wichtige Stütze für uns. Es wirkt sich immer auf die Mannschaft aus, wenn solche Leute ausfallen. Das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht. Manchmal muss man das Eishockey einfach beiseitelassen und sich um den Menschen kümmern. Genau das tun wir jetzt.»

Faber gehörte im Februar 2026 an den Olympischen Spielen zum Goldmedaillen-Team der USA und erzielte in der letzten Saison 51 Skorerpunkte (15 Tore, 36 Assists). Minnesota Wild startet am Donnerstag mit einem Auswärtsspiel bei den Nashville Predators in die neue Saison. (riz)