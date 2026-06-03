Über 20 Jahre NHL-Erfahrung: Claude Julien wird neuer Coach der ZSC Lions

Jetzt ist klar, wer der neue Trainer der ZSC Lions ist – ein Mann mit viel NHL-Erfahrung. Zudem stösst ein langjähriger Ambri-Assistent zu den Zürchern.

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Die ZSC Lions sind bei der Suche nach einem Nachfolger für Marco Bayer fündig geworden. Der Kanadier Claude Julien wird neuer Cheftrainer der Zürcher Mannschaft.

Julien ist ein erfahrener Trainer mit über 1’000 Spielen als Headcoach in der NHL. 2011 führte er die Boston Bruins zum Stanley Cup. Der 66-Jährige war auch in New Jersey und Montreal als Headcoach tätig. In den letzten vier Saisons arbeitete Claude Julien zuerst als Scout und später als Assistenztrainer in St.Louis.

«Claude verfügt über ein grosses Palmarès. Überall, wo er war, hatte er Erfolg», sagt ZSC-Sportchef Sven Leuenberger über die Verpflichtung. Er sei bekannt für ein Spiel aus einer sicheren Defensive heraus mit schnellem Umschalten. Auch die Schweizer Liga hat der Kanadier schon kennengelernt. In der Saison 2022/23 amtete er während einiger Wochen als Berater beim HC Ambri-Piotta.

Aus der Leventina stösst auch René Matte zu den Zürchern, der als Juliens Assistent walten wird. Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger war während neun Jahren als Assistenztrainer in Ambri tätig. Fabio Schwarz, Magnus Wennström und Mattia Stendahl werden auch weiterhin das Coaching-Team der ZSC Lions verstärken. Der bisherige Assistenztrainer Andreas Lilja wird in einer neuen Funktion der Organisation erhalten bleiben. (abu)

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