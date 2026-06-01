Das sagen die Nati-Spieler zum verlorenen WM-Final

Nina Bürge Folge mir

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Am Tag nach dem verlorenen WM-Final wurde die ganze Schweizer Eishockeymannschaft im Zürcher Volkshaus empfangen. Hunderte Fans feuerten ihre Mannschaft noch einmal an und zeigten ihr, wie stolz sie auf die Hockeyspieler sind.

Goalie Leonardo Genoni zeigt sich im Interview mit watson dankbar für die Unterstützung der ganzen Schweiz. Jedes gemeinsame «W. Nuss vo Bümpliz» hätte er so nie erwartet, das werde ihm so schnell nicht mehr aus dem Kopf gehen. Schau dir im Video an, was Genoni zur Unterstützung der Fans sagt:

Video: watson/nina bürge

Dennoch schmerzt die Niederlage auch den routinierten Torhüter. In einem Interview vor dem Finale der Heim-WM sagte er, er würde sofort jeden seiner sieben Titel gegen WM-Gold eintauschen.

Video: watson/nina bürge

Auch den NHL-Spieler Nico Hischier liess die Niederlage gegen Finnland nicht kalt. Hischier fragt sich, was die Nati noch hätte tun müssen, und schwärmt von der Energie, die das Team gegeben hat. Das sagte Nico Hischier zu seinem Team:

Video: watson/nina bürge

Attilio Biasca holte in der Saison 26/27 mit Fribourg-Gottéron den Meistertitel. Für ihn und das Freiburger Team ist es der erste. Doch auch den Newcomer des Nati-Line-ups trifft der verlorene WM-Final. Biasca verrät im Interview mit watson, was die Mannschaft nach dem Spiel noch gemacht hat. Hier im Video: