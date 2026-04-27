Marco Bayer und die ZSC Lions gehen getrennte Wege. Bild: keystone

«Mannschaft braucht neue Impulse»: ZSC trennt sich von Trainer Marco Bayer

Die ZSC Lions planen die Saison 2026/27 ohne Headcoach Marco Bayer. Der Stadtklub kommt zum Schluss, dass die Mannschaft neue Impulse benötigt und leitet die Suche nach einem Nachfolger ein.

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Die ZSC Lions werden ohne Headcoach Marco Bayer in die Saison 2026/27 starten und begeben sich auf die Suche nach einem Nachfolger für die nächste Saison. Dies teilt der Klub am Montagmittag mit.

Bayer stiess Ende Dezember 2024 von den GCK Lions zu den ZSC Lions, nachdem Marc Crawford aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Der 53-Jährige führte das Team 2025 sowohl zum Sieg in der Champions Hockey League als auch zum elften Meistertitel in der Klubgeschichte. Als erster ZSC-Trainer konnte Bayer das Double gewinnen.

Die laufende Saison lief für die Lions nicht nach Wunsch. Im Playoff-Halbfinal scheiterte der Titelverteidiger an Qualisieger Davos.

Sportchef Sven Leuenberger sagt zur Entlassung: «Ich möchte mich bei Marco herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken und gratuliere ihm nochmals zu den beiden Titeln in der Meisterschaft und Champions Hockey League, die er mit uns letztes Jahr erreicht hat. Ich wünsche Marco auf seinem weiteren Karriereweg als Trainer viel Erfolg!» Die Lions sind der Meinung, dass die Mannschaft in der kommenden Saison neue Impulse braucht.

Die bisherigen Assistenten Fabio Schwarz und Andreas Lilja werden bei den Lions bleiben. Wo der 53-jährige Bayer seine Karriere fortsetzen wird, steht noch nicht fest.(riz/sda)