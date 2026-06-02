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Eishockey-WM: Richi wird bei der finnischen Weltmeisterfeier abgespielt

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Finnland freut sich über den WM-Titel.Bild: keystone

Sie haben es tatsächlich getan – Finnen tanzen bei WM-Party zu Schweizer Hit

Finnland feierte den Weltmeistertitel mit 80'000 Fans. Beim grossen Fest wurde dann ausgerechnet der Schweizer Torsong abgespielt und lautstark mitgesungen.
02.06.2026, 10:5002.06.2026, 11:20

Da haben uns die Finnen schon den Weltmeistertitel «geklaut» und dann können sie es nicht lassen, gegen die Schweiz zu sticheln. Nachdem die Gold-Spieler einen Tag nach dem Titel, beim einheimischen Radio anriefen und sich bereits den Schweizer Torsong «Richi» wünschten, folgte am Abend gleich die nächste Provokation.

Bei der grossen Weltmeisterfeier im eigenen Land vor 80'000 Fans, liessen sich die Spieler der finnischen Nationalmannschaft feiern. Nach dem Fest tauchte ein Video auf, bei dem das Team mit dem WM-Pokal jubelte, und dabei lief ausgerechnet der Schweizer Torsong. Ein Stich in das rot-weisse Herz.

Die Finnen feiern mit «Richi».Video: watson/x

Im WM-Final setzte sich Finnland am Sonntag mit 1:0 nach Verlängerung gegen die Schweizer durch und verhinderte somit die erste WM-Goldmedaille für die Eishockey-Nati. Während in den Spielen zuvor in jedem Spiel der Schweizer mindestens dreimal Richi zu hören war, wurde dieser am Sonntagabend nie abgespielt. Am Montagmorgen beim Radio-Anruf, als die Spieler einen Song wünschen durften, sagten sie bereits: «Spielt den Schweizer Torsong. Es wurde im Final kein einziges Mal gespielt, also können wir es zu Ehren der Schweizer spielen.» Offen ist nur noch, ob die Finnen mit ihren Fans am Montagabend nicht auch noch gleich die «W.Nuss von Bümpliz» gesungen haben. (riz)

So schön wurden die finnischen Spieler im eigenen Land empfangen:

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So wurden die finnischen Spieler im eigenen Land empfangen

Während in der Schweiz die Enttäuschung immer noch riesig ist, feierten die Finnen vor 80'000 Fans ihren Weltmeistertitel. Dass sind die besten Bilder der grossen Party.
quelle: keystone / kimmo brandt
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Connor McJesus
02.06.2026 11:01registriert November 2015
Finde ich jetzt null provozierend, sondern ehrlich gesagt einfach lustig. Klar ist es ein bisschen ein Sticheln, aber das gehört zum Sport. Das haben sich die Finnen durch den Sieg verdient.
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Laggoss
02.06.2026 11:11registriert Januar 2021
Ach... So bitter die Niederlage auch gewesen ist, lassen wir die Finnen doch feiern oder feiern sogar mit. Sport soll doch auch heute noch etwas mit Freundschaft zu tun haben und die WM mit dieser super Stimmung in friedlichen Rahmen mit Fans aus aller (Hockey-) Welt war beste Werbung dafür.
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J-Julia
02.06.2026 11:07registriert Februar 2026
Man könnte die Aktion aber auch andersrum sehen, nämlich als Kompliment für unsere Hockey-Nati im Sinne von "wow, ihr wart wirklich ebenbürtig!"
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Das letzte Hurra der «goldenen Generation» im grössten Drama unserer Geschichte?
Die fünfte Finalniederlage, die dritte hintereinander torlos. Das 0:1 gegen Finnland ist womöglich noch viel mehr als ein verlorener Final: das letzte Hurra einer «goldenen Generation».
Am besten lässt sich die Dramatik dieser Niederlage an Leonardo Genoni erklären: In drei Finals hintereinander hat er in den 60 Final-Minuten nur einen einzigen Treffer zugelassen. Und ist doch nicht Weltmeister geworden. 0:2 2024 gegen Tschechien (das zweite Tor fiel, als Patrick Fischer den Torhüter durch einen 6. Feldspieler ersetzt hatte), 0:1 nach Verlängerung 2025 gegen die USA und nun erneut in der Verlängerung 0:1 gegen Finnland.
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