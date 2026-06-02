Finnland freut sich über den WM-Titel. Bild: keystone

Sie haben es tatsächlich getan – Finnen tanzen bei WM-Party zu Schweizer Hit

Finnland feierte den Weltmeistertitel mit 80'000 Fans. Beim grossen Fest wurde dann ausgerechnet der Schweizer Torsong abgespielt und lautstark mitgesungen.

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Da haben uns die Finnen schon den Weltmeistertitel «geklaut» und dann können sie es nicht lassen, gegen die Schweiz zu sticheln. Nachdem die Gold-Spieler einen Tag nach dem Titel, beim einheimischen Radio anriefen und sich bereits den Schweizer Torsong «Richi» wünschten, folgte am Abend gleich die nächste Provokation.

Bei der grossen Weltmeisterfeier im eigenen Land vor 80'000 Fans, liessen sich die Spieler der finnischen Nationalmannschaft feiern. Nach dem Fest tauchte ein Video auf, bei dem das Team mit dem WM-Pokal jubelte, und dabei lief ausgerechnet der Schweizer Torsong. Ein Stich in das rot-weisse Herz.

Die Finnen feiern mit «Richi». Video: watson/x

Im WM-Final setzte sich Finnland am Sonntag mit 1:0 nach Verlängerung gegen die Schweizer durch und verhinderte somit die erste WM-Goldmedaille für die Eishockey-Nati. Während in den Spielen zuvor in jedem Spiel der Schweizer mindestens dreimal Richi zu hören war, wurde dieser am Sonntagabend nie abgespielt. Am Montagmorgen beim Radio-Anruf, als die Spieler einen Song wünschen durften, sagten sie bereits: «Spielt den Schweizer Torsong. Es wurde im Final kein einziges Mal gespielt, also können wir es zu Ehren der Schweizer spielen.» Offen ist nur noch, ob die Finnen mit ihren Fans am Montagabend nicht auch noch gleich die «W.Nuss von Bümpliz» gesungen haben. (riz)