Petr Cech unterschreibt Vertrag bei britischem Eishockey-Meister

Der in der Premier League einst für die Londoner Fussballklubs Chelsea und Arsenal aktive Cech spielt seit Oktober 2019 Eishockey und stand bereits bei mehreren britischen Vereinen unter Vertrag. Neben Oxford spielte Cech für Guildford Phoenix und die Chelmsford Chieftains. «Petr ist ein hochdekorierter Sportler, der weiss, was es braucht, um Leistungen auf höchstem Niveau zu erbringen. Daher wird seine Unterstützung während dieser Leihzeit von unschätzbarem Wert sein», sagte Adam Keefe, Cheftrainer der Belfast Giants.

Was nur noch eine Frage der Zeit schien, wurde heute Morgen offiziell: Urs Fischer und Union Berlin trennen sich – einvernehmlich, wie es heisst. Was bleibt, ist das Bedauern darüber, dass es überhaupt so weit kommen musste.

Urs Fischer und Union Berlin gehen getrennte Wege – nach 13 Niederlagen und 14 sieglosen Partien in Serie heisst es für den langjährigen Trainer «An der alten Försterei» Koffer packen. Der Schweizer hatte die Berliner Mannschaft 2018 übernommen und sie seither in ungeahnte Höhen geführt. Unter Fischer schafften die Berliner 2019 den Aufstieg in die erste Bundesliga und in der letzten Saison folgte die historische Qualifikation für die Champions League. Fischer hatte sich zum erfolgreichsten Trainer der Klubgeschichte gemausert – gekrönt wurde sein Aufstieg mit dem Titel des «Bundesliga-Trainers des Jahres» nach der Saison 2022/23.