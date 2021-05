Sport

Eishockey

Resultate und Tabelle der Eishockey WM 2021 im Überblick



Bild: EPA/KEYSTONE

Alle Resultate der IIHF Eishockey-WM 2021 in Riga im Überblick

watsonData, watson sport

Am 21. Mai startete in Riga die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021. Bis und mit dem Finale am 6. Juni finden insgesamt 64 Spiele statt. Damit du dabei den Überblick über alle Resultate und die Tabellen behältst, hier alle Informationen:

Tabelle

Eishockey-WM: Gruppe A # Team Sp. S. OTS. OTN. N. Tore P. … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … Eishockey-WM: Gruppe B # Team Sp. S. OTS. OTN. N. Tore P. … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… … … … … … … … …:… …

Die ersten vier Teams der beiden Gruppen stossen in die K.o.-Phase vor. Eigentlich würden die letzten beiden Mannschaften aus Gruppe A und B in die Division I absteigen. 2019 stiegen so Frankreich und Österreich ab. Dieses Jahr wird es aber wegen der Pandemie keine Ab- und Aufsteiger geben.

Spielresultate

Zeit Team Resultat Team

