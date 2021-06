Eishockey-WM: Die Schweiz gegen Deutschland im Liveticker

Die Schweiz gegen Deutschland in Spielen, in denen es um alles geht. Da werden ungute Erinnerungen wach. 2010 war die Schweiz überzeugend in die Viertelfinals gestürmt, um dann mit einem bitteren 0:1 an Gastgeber Deutschland zu scheitern.Beim olympischen Eishockeyturnier 2018 in Pyeongchang war ebenfalls gegen Deutschland Endstation. Die Mannschaft von Patrick Fischer verlor im Achtelfinal mit 1:2 nach Verlängerung. Aus irgendeinem Grund tut sich die Eishockey-Nati gegen den nördlichen Nachbarn immer schwer.Damit das heute Donnerstag im Viertelfinal nicht passiert, gibt es für die Schweiz fünf Punkte besonders zu beachten.- Keine Konter zulassen- Aggressives Forechecking- Bewegung in der offensiven Zone- Verkehr vor dem eigenen Tor wegräumen- Ruhe bewahren