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NHL: Akira Schmid von Vegas zu den Florida Panthers getradet

Vegas Golden Knights goaltender Akira Schmid takes a drink during the first period of an NHL hockey game against the Washington Capitals, Friday, Feb. 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Nick Wass) Gol ...
Akira Schmids Zeit bei den Vegas Golden Knights ist zu Ende.Bild: keystone

Geht seine NHL-Karriere doch noch weiter? Akira Schmid wechselt zu Florida

30.06.2026, 07:5430.06.2026, 07:55

Bei den Vegas Golden Knights spielte Akira Schmid gegen Ende der Saison und in den Playoffs keine Rolle mehr. Dabei war der Schweizer mit einer Fangquote von 89,3 Prozent in 34 Spielen statistisch der beste Goalie beim späteren Stanley-Cup-Finalisten.

Da Schmids Vertrag nun ausgelaufen ist und er sich wie schon zuvor in New Jersey nicht nach Wunsch durchsetzen konnte, gab es Spekulationen, dass er seine Zelte in Nordamerika abbrechen und in die Schweiz zurückkehren könnte. Doch nun scheint der Emmentaler nochmals eine Chance zu erhalten. Die Florida Panthers haben sich die Rechte an Schmid gesichert und dafür einen Drittrunden-Draftpick von 2028 zu den Vegas Golden Knights getradet.

Da der Goalie ein Restricted Free Agent (RFA) ist und ihm die Golden Knights vor dem Trade bereits ein qualifizierendes Angebot (Qualifying Offer) gemacht haben, darf nun Florida also als einziges NHL-Team mit Schmid verhandeln. Ein neuer Vertrag könnte also in den kommenden Tagen unterschrieben werden.

Klar ist: Die Panthers könnten einen zuverlässigen und günstigen Goalie gut gebrauchen. Aktuell hat der Stanley-Cup-Sieger von 2024 und 2025 für die kommende Spielzeit noch keinen Torhüter unter Vertrag. Beim russischen Superstar Sergei Bobrovsky (37) stehen die Zeichen auf Abschied, weil er wohl mehr Lohn verlangt, als Florida in der Lage ist, zu bezahlen. Aktuell haben die Panthers nur noch 5.8 Millionen Dollar an Cap Space zur Verfügung. Gut möglich, dass Schmid mit Daniil Tarasov oder einem gänzlich neuen Goalie in Florida ein Tandem bildet.

Von 2021 bis 2024 stand Schmid bei den New Jersey Devils unter Vertrag. 2018 von den Devils in der fünften Runde gedraftet, spielte er in Nordamerika zunächst drei Saisons in unteren Ligen. (abu/sda)

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