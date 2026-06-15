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Carolina Hurricanes sind nach Sieg über Vegas Golden Knights NHL-Meister

Carolina Hurricanes right wing Jackson Blake (53) is hugged by teammates after scoring during the second period in Game 6 of the NHL hockey Stanley Cup Final series against the Vegas Golden Knights, S ...
20 Jahre nach dem ersten NHL-Titel sind die Carolina Hurricanes wieder Meister.Bild: keystone

Die Carolina Hurricanes krönen sich nach brillanten Playoffs zum NHL-Champion

15.06.2026, 04:5715.06.2026, 04:58

Mit einem 3:0-Sieg im sechsten Spiel des Playoff-Finals sichern sich die Carolina Hurricanes zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Stanley Cup. Nach zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen gegen die Vegas Golden Knights drehte das Team aus Raleigh in North Carolina auf und hatte in der Folge fast immer alles im Griff. Nach Siegen in Spiel 4 (5:3) und 5 (4:2) setzten sich die Hurricanes zum dritten Mal in Folge durch und ist damit erstmals seit 20 Jahren NHL-Champion.

Das 2:0 von Jackson Blake.

Für die Tore im entscheidenden Spiel sorgten Taylor Hall, Jackson Blake und dann Nikolaj Ehlers ins leere Tor. Jordan Staal, der zuvor in jedem Finalspiel getroffen hatte, blieb dieses Mal ohne Treffer. Dafür konnte Goalie Brandon Bussi zum Abschluss einen Shutout feiern. Die Carolina Hurricanes haben in den Playoffs nur drei Spiele verloren. In den ersten beiden Runden gelang sowohl gegen Ottawa als auch Philadelphia ein 4:0-Sweep, im Halbfinal verlor Carolina gegen Montreal nur das erste Spiel der Best-of-7-Serie. (nih)

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