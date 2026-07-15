77'000 Fans verfolgten 2010 das WM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und den USA. Bild: AP

Hockey-Nati eröffnet WM 2027 gegen Deutschland im Fussballstadion und es gibt bald Tickets

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Jetzt ist es definitiv: Der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft wird die Ehre zuteil, die nächste Weltmeisterschaft im Mai 2027 gegen Gastgeber Deutschland zu eröffnen. Es wird eine ganz besondere Partie: Sie findet nicht in einer der beiden Gastgeberstädte Mannheim oder Düsseldorf statt, sondern im Stadion des Fussballklubs Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Am 13. Mai um 20.20 Uhr – also ungewöhnlicherweise schon an einem Donnerstag statt am Freitag – wird das Turnier mit dem Duell der deutschen Mannschaft gegen den fünffachen Vizeweltmeister eröffnet. Dies bestätigte OK-Präsident Claus Gröbner am Mittwoch an einer Pressekonferenz. Insgesamt sollen rund 62'000 Fans am Eröffnungsspiel zwischen den beiden Erzrivalen teilnehmen können. Damit wäre die Kulisse doch ein gutes Stück kleiner als 2010. Damals wurde das Eröffnungsspiel ebenfalls in Gelsenkirchen ausgetragen, vor 77'803 Zuschauern.

Tickets ab Donnerstag im Verkauf

Wer beim Eishockeyspiel in Gelsenkirchen dabei sein will, muss jetzt schon mit der Planung beginnen. Tickets für das Spiel zwischen der Schweiz und Deutschland gehen ab morgen Donnerstag um 12 Uhr auf der offiziellen Webseite des Turniers in den Verkauf. Ebenfalls ab Donnerstagmittag zum Verkauf stehen VIP-Tickets für alle Spiele an den beiden Spielorten, Tagespässe für die Viertelfinals sowie Finalrunden-Pakete für Düsseldorf (Tickets für beide Halbfinals, Bronzespiel und Final).

2010 traf die Schweiz auch auf Deutschland – es eskalierte: Unvergessen «Um Gottes willen, Helbling läuft Amok!» – die Hockey-Nati scheitert und prügelt

Nach dem Eröffnungsspiel in Gelsenkirchen absolviert die Schweiz den Rest der Vorrunde in Mannheim. Dort trifft sie auf Finnland, Schweden, Lettland, Österreich, Slowenien und die Ukraine. Der Spielplan für diese Partien ist noch nicht bekannt. (abu)