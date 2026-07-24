Der ganze Wahnsinn auf einem Bild: Tour-Leader Tadej Pogacar bahnt sich seinen Weg durch die euphorisierten Massen. Bild: www.imago-images.de

«Eine Schande»: Fans an der Alpe d'Huez sorgen für blutigen Crash und grossen Ärger

Über eine halbe Million Fans haben die Strassen auf dem Weg hoch zur Alpe d'Huez gesäumt. Diese sorgten für eine tolle Stimmung – doch zeigten sich auf der 19. Etappe der Tour de France auch die Schattenseiten des Publikums.

Niklas Helbling Folge mir

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An diesem Ort werden Legenden geboren: Erstmals seit vier Jahren ist die Tour de France auf die Alpe d'Huez zurückgekehrt. Tadej Pogacar feierte am Freitag seinen ersten Sieg auf dem mythischen Anstieg. Besonders machen diesen auch die Hunderttausenden Fans, die sich schon Stunden, bevor die Fahrer hinauffahren, auf der Strasse versammeln und für hervorragende Stimmung sorgen.

Es ist schwierig, den ganzen Wahnsinn in Worten zu beschreiben. Aber Videos in den sozialen Medien fassen diesen ziemlich gut zusammen:

Für die Fahrer wird der ohnehin extrem anstrengende Anstieg durch das grosse Aufkommen an Fans aber nicht unbedingt angenehmer. So müssen sie sich ihren Weg durch die wohl nicht immer nüchternen Zuschauerinnen und Zuschauer bahnen, die teilweise erst in letzter Sekunde zur Seite gehen.

Während dies für spektakuläre Bilder sorgt, kann dies die Fahrer auch behindern. Raum für Attacken ist an den Anstiegen kaum. Und Tadej Pogacar musste einigen Fans einmal mit deutlichen Gesten bedeuten, dass diese aus dem Weg gehen sollen:

Remco Evenepoel wurde von den Fans gar regelrecht gestört. «Ich habe fünf Kilometer vor dem Ziel attackiert, aber es lief in zwei Phasen ab, weil ich von Fans und Motorrädern blockiert wurde», schimpfte der Belgier und fügte an: «Das war eine Schande.» Der 26-Jährige beendete die 19. Etappe der Tour de France als Sechster und konnte seinen Vorsprung auf den Rest des Feldes als Zweiter im Gesamtklassement zumindest um einige Sekunden ausbauen. Dennoch ärgerte sich Evenepoel: «Wenn ich den Angriff sauber hätte durchziehen können, wäre noch mehr drin gewesen.»

Noch deutlicher bekam der Kolumbianer Einer Rubio die Schattenseiten der tollen Stimmung am Alpe d'Huez zu spüren. Weil ein Fan am Strassenrand kurzzeitig die Balance verloren hatte, musste das Teamauto von UAE eine Vollbremsung einlegen. Der 28-jährige Rubio konnte nicht mehr ausweichen und krachte mit dem Gesicht in die Heckscheibe.

Er musste mit 20 Stichen im Gesicht genäht werden, wie sein Team Movistar mitteilte. Die Tour ist für ihn vorzeitig beendet.

Einer Rubio musste nach dem Crash mit 20 Stichen genäht werden. Bild: keystone

Die vorletzte Etappe am Samstag führt auf einer anderen Route gleich noch einmal hinauf nach Alpe d'Huez. Für gute Stimmung dürfte erneut gesorgt sein – jedoch bleibt zu hoffen, dass weitere schwere Unfälle wie jener von Einer Rubio dieses Mal ausbleiben. Dafür müssen sich die Fans aber zu benehmen wissen.