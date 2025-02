Weiter in Topform – Fiala vernascht stocklosen Bichsel und trifft

Auch Nino Niederreiter blieb beim 4:3-Sieg der Winnipeg Jets gegen die New York Islanders ohne Torbeteiligung. Für die Jets, die die Western Conference klar anführen, war es der achte Sieg in Folge. (pre/sda)

Beinahe hätte Fiala zum dritten Mal in Folge zwei Tore erzielt: Das vermeintliche Game-Winning-Goal in der fünften Minute der Verlängerung wurde jedoch wegen Goaliebehinderung aberkannt.

29. Januar 1995: Pauli Jaks, Los Angeles Kings – Pauli Jaks schreibt am 29. Januar 1995 Schweizer Eishockeygeschichte: Als erster Schweizer überhaupt kommt er in der NHL zum Einsatz. Für die Los Angeles Kings darf er gegen die Chicago Blackhawks nach der ersten Drittelspause 40 Minuten lang das Tor hüten. Er kassiert zwei Gegentreffer und sollte nie mehr einen Fuss auf NHL-Eis setzen.

29. Januar 1995: Pauli Jaks, Los Angeles Kings – Pauli Jaks schreibt am 29. Januar 1995 Schweizer Eishockeygeschichte: Als erster Schweizer überhaupt kommt er in der NHL zum Einsatz. Für die Los Angeles Kings darf er gegen die Chicago Blackhawks nach der ersten Drittelspause 40 Minuten lang das Tor hüten. Er kassiert zwei Gegentreffer und sollte nie mehr einen Fuss auf NHL-Eis setzen.

«SIIIUUUU» – so feierten CR7-Fans den Geburtstag ihres Idols in New York

Der Bildhauer Sergio Furnari enthüllte am Mittwoch ein riesiges Denkmal auf dem Times Square in New York City, um den berühmten portugiesischen Fussballspieler Cristiano Ronaldo an seinem 40. Geburtstag zu ehren. Viele Fans reisten – teilweise von weit her – an, um dem Event beizuwohnen und gemeinsam Ronaldos Catchphrase «SIIUUU» zu skandieren. So ging es auf dem (sonst schon) geschäftigen Times Square zu und her: