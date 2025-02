Pius Suter und die Vancouver Canucks konnten gegen die San Jose Sharks gewinnen. Bild: www.imago-images.de

Suter geht als Gewinner vom Eis – ein Trio fehlt verletzungsbedingt

Von den möglichen fünf Schweizer NHL-Spielern, die in der Nacht auf Freitag hätten im Einsatz stehen können, spielten nur deren zwei. Pius Suter bereitete beim Sieg der Vancouver Canucks einen Treffer vor.

New Jersey – Las Vegas 1:3

Timo Meier 2 Checks, TOI 14:52

In den Reihen der New Jersey Devils ist derzeit einzig Timo Meier einsatzfähig - Nico Hischier und Jonas Siegenthaler mussten zuschauen. Meier blieb bei der 1:3-Niederlage gegen die Vegas Golden Knights ohne Erfolgserlebnis.

Der 28-jährige Stürmer wartet nun seit vier Partien auf den 16. Saisontreffer. Der Appenzeller ist im Jahr 2025 noch nicht richtig in Schuss gekommen. In 17 Partien versenkte er den Puck nur zweimal im Tor.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

San Jose – Vancouver 1:2 n.V.

Puis Suter 1 Assist, 1 Schuss, 1 Block, TOI 16:48

Pius Suter liess sich beim 2:1-Auswärtssieg der Vancouver Canucks in der Verlängerung gegen die San Jose Sharks einen Skorerpunkt gutschreiben. Der Zürcher spielte beim 1:0 in der Powerplay-Formation und gab den Assist.

88 Sekunden vor dem Ende kassierten die Canucks noch den Ausgleich. Doch in der Verlängerung erzielte Drew O'Connor bereits nach 33 Sekunden durch einen Penalty den Siegtreffer für das Team aus Vancouver. Für die Kanadier ist es der zweite Sieg in Serie, aktuell stehen sie knapp in den Playoffs. Die Sharks sind weiterhin das letztplatzierte Team der ganzen Liga.

Tampa Bay – Ottawa 5:1

Die Tampa Bay Lightning müssen weiterhin auf Janis Moser verzichten. Der Bieler fehlt seit Mitte Dezember. Sein Team gewann gegen die Ottawa Senators 5:1. (riz/sda)