Kevin Fiala zeigt erneut ein starkes Spiel. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Fiala führt LA mit zwei Toren zum Sieg – tierischer Gast in Chicago 🧛‍♂️

Los Angeles – Montreal 6:3

Kevin Fiala, 2 Tore, 4 Schüsse, 19:06 TOI



Kevin Fiala gelingen beim 6:3-Heimerfolg der Los Angeles Kings über die Montreal Canadiens die Saisontore 19 und 20. Seine Goals in den letzten zehn Minuten zum 4:2 und 5:3 entscheiden das Spiel.

Zum zweiten Mal hintereinander gelang Kevin Fiala eine Glanzleistung. Schon zwei Tage vorher beim 4:2-Auswärtssieg in Carolina hatte Fiala hervorragend gespielt und mit zwei Toren (zum 3:1 und 4:2) das Spiel entschieden. Nach vier Toren in den letzten zwei Partien steht der 28-jährige Schweizer diese Saison bei 20 Goals.

Die meisten Tore in einer Saison gelangen ihm vor drei Jahren für Minnesota Wild mit 33. Die letzte Saison beendete Fiala mit 29 Toren in der Qualifikation und einem Goal in den Playoffs. In der aktuellen Saison stehen für die L.A. Kings noch 31 Spiele aus.

In der Tabelle belegen die Los Angeles Kings im Westen den 7. Platz. Der Vorsprung auf die Nicht-Playoffplätze beträgt drei Punkte. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Chicago – Edmonton 3:4nV

Philipp Kurashev überzählig

Eine nächste Niederlage setzte es für die Chicago Blackhawks ab. Beim 3:4 nach Verlängerung gegen die Edmonton Oilers gab es immerhin einen Punkt. Zach Hyman beendete das Spiel nach 96 Sekunden in der Verlängerung. Von den letzten zehn Spielen haben die Blackhawks nur zwei gewonnen.

Philipp Kurashev beobachtete das Treiben einmal mehr nur von der Tribüne aus. Kurioses ereignete sich bereits vor dem Spielstart: Eine Fledermaus verirrte sich in das United Center in Chicago. Das Tier wurde mit einem Netz eingefangen und entfernt.