Bei seinem Tor gegen Langnau verletzte sich Biels Topskorer Jeff Skinner (rechts). Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Biels Elefant im Raum und kein Happy-End für Leutschenbach

Wenn schon kein siegreiches Spektakel, dann wenigstens Niederlage mit Drama. Beim 3:4 n.P. gegen Langnau bringt Jeff Skinners Pech SRF in Verlegenheit.

Klaus Zaugg Folge mir

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In der zweiten Pause ist «Krisensitzung» im Medienraum des Stadions bei den zwei Mitarbeitern der SRF-Sportabteilung. Daniel Leippert und Mirjam Cadosch drehen einen Fünf-Minuten-Beitrag über Jeff Skinner fürs Sportpanorama vom Sonntagabend. Leutschenbach hat zwar keine Rechte für Live-Übertragungen der NL-Spiele. Aber Hockey-Beiträge in den Struktursendungen wie «Sportpanorama» gibt es schon.



Thema für diesen Beitrag: ein Portrait über Jeff Skinner, den NHL-Saurier, der Biel den Startsieg gegen Meister Gottéron (4:2) mit zwei Treffern und einem Assist ermöglicht hat. Einer der charismatischsten neuen Spieler der Liga. Bereits am Freitag haben Daniel Leippert und Mirjam Cadosch mit dem freundlichen Kanadier schöne Aufnahmen am Bielersee gemacht. Nun noch zur Abrundung das aktuelle Spiel gegen Langnau. Mirjam Cadosch sagt: «Auf der Fahrt nach Biel haben wir noch zueinander gesagt: Hoffentlich verletzt sich Skinner gegen Langnau nicht …»

Krisensitzung beim SRF: Daniel Leippert und Mirjam Cadosch in der zweiten Pause im Medienraum: Jeff Skinner verletzt, was nun? Bild: Klaus Zaugg

Doch genau das passiert. Mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 erweckt Jeff Skinner die Bieler zu neuem Leben. Kurz darauf verschwindet er in der Kabine. Oben auf der Uhr verbleiben zu diesem Zeitpunkt noch 11:59 Minuten im zweiten Drittel. Der Kanadier kehrt nicht mehr zurück. Wie lange er ausfallen wird, ist noch offen. «Am Montag werden wir nach weiteren Tests mehr wissen», sagt Trainer Christian Dubé. Er hofft, dass es nicht so schlimm ist. Die Verletzung hat sich Jeff Skinner durch eine unglückliche Bewegung ohne gegnerische Einwirkung zugezogen. Wahrscheinlich bei seinem Sturmlauf, den er mit dem Treffer zum 1:2 gekrönt hat.

Nun fehlt halt dem Portrait von Daniel Leippert und Mirjam Cadosch über Jeff Skinner das Happy-End. Deshalb die «Krisensitzung» im Medienraum. Es ist nicht mehr möglich, den Kanadier nach dem Spiel zur Abrundung des Beitrages zu interviewen. Fernsehmachen kann, wenn es um Hockey geht, so unberechenbar sein wie das Spiel.

Die Bieler geraten nach dem Ausfall ihres Topskorers noch 1:3 in Rückstand, holen dank zwei Treffern ihres Leitwolfes Gaëtan Haas (er hat die Wirkung eines Ausländers) auf und verlieren schliesslich nach Penaltys 3:4. Langnaus erster Sieg in dieser Saison ist Biels erste Niederlage.

Noch ist es viel zu früh, ja geradezu unverantwortlich und arg übertrieben, irgendwo eine Krise auszurufen. Und doch gibt es in Biel einen Elefanten im Raum. Also ein Problem, das eigentlich allen klar sein müsste, aber niemand anzusprechen wagt und uns im Laufe der Saison wohl noch hin und wieder beschäftigen wird: Harri Säteri. Seit 2022 in Biel. Weltmeister und Olympiasieger 2022, auch 2026 in Finnlands Weltmeister-Team (ohne Einsatz). Im Dezember wird er 36 Jahre alt. Der Respekt verbietet jede Polemik und der Chronist verneigt sich, so tief er es vermag.

Harri Säteri: Ist die fünfte Saison in Biel eine zu viel? Bild: keystone

Und doch: Der grosse Name und nicht seine Leistung macht ihn vorerst noch gegen Kritik immun. Gegen Gottéron spielte es keine Rolle, dass er einen haltbaren Treffer kassierte. Biel siegte trotzdem 4:2. Aber ein haltbarer und ein nicht unhaltbarer Treffer ermöglichen Langnau ein 3:3 nach 60 Minuten. Und dann ist der höchstdekorierte Torhüter der Liga nicht dazu in der Lage, in der Penalty-Entscheidung den Sieg zu stehlen. Den Sieg für sein Team stiehlt Langnaus Robin Meyer (26), der noch kein einziges Länderspiel bestritten hat.

Hätte Christian Dubé mit Viktor Östlund die Nummer 2 eingesetzt, wäre er arg kritisiert worden: Es sei nachgerade töricht, in einem so emotionalen, wichtigen Spiel Harri Säteri auf die Tribüne zu setzen. Es sei doch klar, dass Viktor Östlund höchstens das Format eines Lückenbüssers habe.

Tatsächlich wird Christian Dubé die provokative Frage gestellt, ob Biel womöglich ein Goalie-Problem habe, aber keiner darüber zu reden wage. Harri Säteri, der Elefant im Raum. Biels Trainer lässt sich nicht aufs Glatteis führen und kontert die Frage locker: «Harri Säteri der Elefant im Raum? Höchstens ein Baby-Elefant …»

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Nun denn: Biels finnischer Goalie beansprucht eine der sechs Ausländerlizenzen. Ein Goalie, der eine Ausländerlizenz blockiert, muss konstant einer der besten der Liga sein. Wie Simon Hrubec bei den ZSC Lions. Erst recht bei einem Team wie Biel, das eigentlich auf sechs ausländische Feldspieler angewiesen ist, um in der oberen Tabellenhälfte zu spielen. Kein Schelm, wer fragt: Ist Harri Säteris 5. Saison in Biel die Saison zu viel?

Für alle, die den Kick suchen Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

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Martin Steinegger steht vor einer seiner anspruchsvollsten Aufgaben, seit er 2012 Sportchef geworden ist. Er muss für nächste Saison eine neue Nummer 1 finden. Wenn möglich mit Schweizer Lizenz. Oder sich zumindest überlegen, ob es nicht besser wäre, für nächste Saison eine neue Nummer 1 zu engagieren. Wenn möglich eine mit Schweizer Lizenz.