Reto Kläy verlasst den EV Zug. Bild: keystone

Wie bereits von watson angekündigt: EVZ trennt sich von Sportchef Reto Kläy

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Nach zwölf Jahren im Amt muss Reto Kläy seinen Posten als Sportchef des EV Zug abgeben, wie der Verein mitteilt. Der Verwaltungsrat um Präsident Hans-Peter Strebel entschied, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden. watson-Eismeister Klaus Zaugg berichtete bereits am Freitagabend davon.

Nachfolger wird Ted Suihkonen, der bei den Zentralschweizern seit 2022 als Head of Development tätig ist. Unterstützt wird der 48-jährige amerikanisch-schwedische Doppelbürger vom langjährigen Spieler Reto Suri, dem Headcoach des Zuger U21-Teams.

Mit Kläy als Sportchef gewann der EVZ 2021 und 2022 den Meistertitel. Die letzten beiden Saisons endeten jedoch jeweils bereits in den Viertelfinals. Allerdings wurde der 47-Jährige nicht deshalb entlassen, sondern weil sich seine Vorstellungen über die zukünftige strategische Ausrichtung nicht mit jenen des Verwaltungsrats deckten.

Konkret soll es um das topmoderne Kompetenzzentrum OYM in Cham gehen, das Strebel finanziert hat. Zwar bietet es beste Voraussetzungen, jedoch gibt es auch kritische Stimmen. Kläy soll Veränderungen in der Zusammenarbeit des Klubs mit dem OYM angeregt haben – aufgrund von Rückmeldungen der Spieler nach der Saison. (riz/sda)