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WM 2026: McKennie fällt mit seiner Frisur auf – ein Juneteenth-Statement

USA v Australia - FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 - Group D SEATTLE, USA - JUNE 19: Weston McKennie of USA is seen prior the 2026 FIFA World Cup First Stage Group D match between ...
Der US-amerikanische Nationalspieler Weston McKennie ist für seine auffälligen Frisuren bekannt.Bild: www.imago-images.de

McKennie mit klarer Botschaft – rot-grün-gelb gefärbte Haare sorgen für Aufsehen

Weston McKennie trägt seine Botschaften gern sichtbar – so auch gestern beim WM-Spiel gegen Australien. Der Mittelfeldspieler der USA lief mit an der Seite rot-grün-gelb gefärbten Haaren auf. Ein Zufall war das kaum: Es war der 19. Juni, in Amerika auch als Juneteenth bekannt.
20.06.2026, 09:2420.06.2026, 09:37
Claudia Carvalho
Claudia Carvalho

Auch wenn bei den meisten Spielern bunte Frisuren reine Trendsache sind, lohnt sich bei Weston McKennie der zweite Blick. Als die USA am Freitag in der Gruppenphase auf Australien trafen, fielen die Haare des 27-Jährigen sofort auf. Denn der US-Spieler trug auf der Seite eine Art Flagge – Rot, Grün und Gelb.

Die Kombination ist kein Zufall. Rot, Grün und Gelb sind die panafrikanischen Farben – Symbole, die in den USA eng mit Juneteenth verbunden sind. Und genau auf diesen Tag fiel die Partie: Der 19. Juni erinnert an das Ende der Sklaverei in den USA im Jahr 1865 und ist seit 2021 ein US-Bundesfeiertag.

Dass ausgerechnet McKennie an diesem Datum Flagge ein Zeichen setzen möchte, passt ins Bild. Der 27-Jährige hat sich schon früher klar positioniert: 2020, nach dem Tod von George Floyd, lief er in der Bundesliga mit einer «Justice for George»-Armbinde auf. Öffentlich kommentiert hat er seine gestrige WM-Frisur bislang nicht – doch Datum und Farbwahl sprechen klar dafür.

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Weston McKennie setzte 2020 in der Bundesliga ein klares Statement mit einer «Justice for George»-Armbinde. Bild: keystone

Sportlich lief der Tag sehr erfolgreich für die Amerikaner: Die USA gewannen 2:0 und sicherten sich vorzeitig den Achtelfinal-Einzug. Das letzte Gruppenspiel gegen die Türken wird für beide Teams um nichts mehr gehen, denn mit der Niederlage der Türkei sind die USA fix als Erstplatzierte der Gruppe D weiter – die Türkei ist auf überraschenderweise frühzeitig ausgeschieden. Am 2. Juli spielen sie um 02:00 Uhr (Schweizer Zeit) um den Einzug ins Achtelfinal – der Gegner ist noch nicht bekannt.

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