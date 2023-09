Die deutschen Fans jubeln ihrem Nationalteam wieder zu – damit das so bleibt, sucht der DFB nun einen passenden Trainer. Bild: keystone

Hey Deutschland! Mit diesen Trainern wird es bestimmt besser 😉

Nach der Entlassung von Hansi Flick sucht die deutsche Fussball-Nationalmannschaft nach einem Trainer fĂŒr die Heim-EM im nĂ€chsten Sommer. FĂŒnf nicht ganz ernst gemeinte Szenarien.

Mehr «Sport»

Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Am Dienstag schien Deutschland wie ausgewechselt. Beim 2:1-Erfolg gegen Frankreich war plötzlich die Sicherheit zurĂŒck, die Spieler hatten wieder Ideen und spielten ihre KreativitĂ€t aus. Alles Dinge, die das DFB-Team in den diesjĂ€hrigen Testspielen und auch an der WM in Katar vermissen liess. Auf diesem Erfolg soll nun aufgebaut werden, doch wer soll das Team als Trainer fĂŒhren? Wir hĂ€tten da ein paar Ideen – und verraten auch gleich, wie es unter diesen Trainern laufen wĂŒrde.

Rudi Völler

Er sass gegen Frankreich gemeinsam mit Sandro Wagner und Hannes Wolf auf der Bank und wurde von den Fans direkt mit «Rudi, Rudi»-Rufen gefeiert. Eigentlich möchte er es nicht selbst machen, doch «Tante KĂ€the» lĂ€sst sich ĂŒberreden und ĂŒbernimmt das Team fix bis nach der EM. Völler entfacht sofort eine neue Euphorie. Weil er seinen Vokuhila wieder auferstehen lĂ€sst, wird er schnell auch bei den Jugendlichen zur Legende. Den RĂŒckhalt der Ă€lteren Generation hat er ohnehin schon.

Bei deutschen Fans beliebt: Rudi Völler. Bild: keystone

Das Lied «Ein Rudi Völler» wird neu eingespielt und erobert den Ballermann sowie die Charts in fast ganz Europa. Als Völler einem Moderator in einem Interview vorwirft, drei Weizenbiere getrunken zu haben, wird er erst recht zur Kultfigur. Unter dem Weltmeister von 1990 spielt Deutschland eine erfolgreiche Heim-EM, erreicht gar den Final, lĂ€sst sich dort aber von einem etwas pummeligen StĂŒrmer in die Parade fahren.

Rudi Völler gratuliert Ronaldo nach dem WM-Final 2002. bild: imago

Mario Basler

Nachdem der 54-JĂ€hrige die DFB-Elf ĂŒbernommen hat, mĂŒssen erst einmal alle Spieler zum Sehtest. Schliesslich muss sich Mario Basler vergewissern, dass sich im Team auch wirklich kein «Vollblinder» befindet. Als erste Amtshandlung verbannt er den «arroganten, völlig ĂŒberheblichen» Emre Can aus der Nationalmannschaft, bald einmal tendiert die Laufbereitschaft bei den Deutschen gen' Null. Ausserdem werden die kurzen Trinkpausen wĂ€hrend des Spiels durch Rauchpausen ersetzt.

Immerhin werden die Kommentare der GĂ€ste im «Doppelpass» positiver – was aber vor allem daran liegt, dass Basler nicht mehr dort sitzt. Nachdem der frĂŒhere Nationalspieler zum dritten Mal in Serie zu spĂ€t zum Training erscheint und Videos kursieren, die zeigen, wie Basler spĂ€tnachts aus der nahegelegensten Schenke torkelt, sieht auch der DFB seinen Fehler ein und zieht die Reissleine. Sein Nachfolger wird Uli Borowka.

Felix Magath

Schon als «QuĂ€lix» das TrainingsgelĂ€nde der Deutschen das erste Mal betritt, weht ein eisiger Wind ĂŒber den Rasen und durch die Haare der Spieler. Die Heimspiele finden ab sofort auf dem Betzenberg statt, den Weg zum Stadion in Kaiserslautern mĂŒssen die Profis laufen – und zwar fĂŒnfmal hoch und wieder runter. Die FussbĂ€lle werden nur noch selten gebraucht, Felix Magath setzt auf MedizinbĂ€lle.

Felix Magath hat noch nicht genug – er brachte sich selbst fĂŒr den Posten als Nationaltrainer ins GesprĂ€ch. Bild: keystone

Bereits beim zweiten Zusammenzug unter dem 70-JĂ€hrigen meldet sich ein grosser Teil der Mannschaft krank, nur Leon Goretzka blĂŒht voll auf. Kai Havertz und Niklas SĂŒle treten ob der intensiven Trainings hingegen in den Hungerstreik – der BVB-Verteidiger hĂ€lt diesen aber nicht lange durch. Magath bleibt jedoch nicht lange im Amt, weil der saudi-arabische Kronprinz von seinen Methoden begeistert ist und ihn mit einem Milliarden-Vertrag abwirbt.

Bruno Labbadia

Weil er mit krisengeplagten Teams Erfahrung hat, wird Bruno Labbadia wĂ€hrend einer Off-Phase seiner On-off-Beziehung mit dem VfB Stuttgart als Nationaltrainer eingestellt. TatsĂ€chlich bringt der Deutschland wieder in Fahrt, die ersten Spiele laufen erfolgreich. Vor der EM gibt Feuerwehrmann Labbadia dann das Ziel Klassenerhalt aus. Als ihm die anwesenden Journalisten mitteilen, dass es an der Europameisterschaft keinen Absteiger gibt, fragt der 57-JĂ€hrige entsetzt: «Wieso haben die mich dann ĂŒberhaupt eingestellt?»

Mit Krisen kennt er sich aus: Bruno Labbadia. Bild: EPA/EPA

Christian Gross

Weil sich kein Deutscher die schwierige Aufgabe mehr zutraut, muss halt ein Schweizer her. Christian Gross scheut schon lange nicht mehr vor grossen Herausforderungen zurĂŒck – und nur wer vor der Katastrophe steht, holt ihn schliesslich noch. Immerhin verhinderte er bereits bei Schalke eine historische Negativserie. WĂ€re ja gelacht, wenn er nicht auch das deutsche Nationalteam wieder auf Vordermann bringt.

Kurz nach seinem Amtsantritt unterlĂ€uft dem Höngger Polizistensohn aber das erste Malheur. Bei seiner ersten Pressekonferenz spricht er ĂŒber die grosse QualitĂ€t im Kader, seine Namenskenntnisse sind seit seiner Anstellung in Gelsenkirchen aber nicht viel besser geworden. Auf die fragenden Blicke als er «Ilkay Erdogan» und «Federico Witz» hervorhebt, reagiert Gross mit UnverstĂ€ndnis. Als er dann noch fordert, dass die Mannschaft mit dem 9-Euro-Ticket (Stichwort: «Ticket to my Dream») durchs Land reist, ist die Revolte perfekt und der 69-JĂ€hrige nach nur 63 Tagen wieder weg.

Christian Gross als Tottenham-Trainer mit dem U-Bahn-Ticket. Bild: www.imago-images.de