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Siebenkämpferin Kälin startet stark – Hügli bricht Schweizer Rekord

Annik Kalin of Switzerland reacts after finishing the heptathlon 100 meters hurdles at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Friday, Aug. 14, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) B ...
Über 100 m Hürden war Siebenkämpferin Annik Kälin die Schnellste.Bild: keystone

Siebenkämpferin Kälin startet stark – Hügli bricht Schweizer Rekord und steht im Final

14.08.2026, 13:1214.08.2026, 13:12

Kälin führt im Siebenkampf

Fantastischer Auftakt von Annik Kälin. Die 26-Jährige ist über 100 m Hürden die Schnellste und übernimmt die im Siebenkampf. Die Bündnerin möchte endlich die Goldmedaille gewinnen und zeigt aktuell auch im Hochsprung starke Leistungen. Diese Disziplin läuft aktuell noch.

Ähnlichkeiten zu Ehammer und konstant: Kälin ist so stark wie noch nie und möchte Gold

Hügli mit Schweizer Rekord im Final

Speerwerferin Leonie Hügli überzeugt auch an der EM in Birmingham. Die Bernerin qualifiziert sich mit neuerlichem Schweizer Rekord für den finalen Wettkampf.

Hügli warf den Speer in der Qualifikation im dritten und letzten Versuch auf 62,33 Meter. Damit übertraf sie ihren bisherigen nationalen Bestwert um weitere 15 Zentimeter. Im Zwei-Monate-Rhythmus steigerte sich die 21-jährige Bernerin zum dritten Mal.

Leonie Huegli from Switzerland during the javelin throw competition at the International Athletics Meeting in Lucerne, Switzerland, on Thursday, July 16, 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP) Switz ...
Leonie Hügli steht im EM-Final.Bild: keystone

Mitte Mai hatte Hügli bei einem Werfermeeting in Halle in Westfalen mit 61,94 m als erste Schweizerin die 60-Meter-Marke und ihre Vorgängerin an der Spitze der Rekordliste, Géraldine Ruckstuhl, um über dreieinhalb Meter übertroffen. Mit jener Leistung erfüllte sie die Selektionskriterien für die EM in Birmingham. Der Wurf auf 62,18 m, auf die bis am Freitag gültige Rekordweite, gelang ihr Mitte Juli beim Meeting Spitzenleichtathletik Luzern.

In der zweiten Abteilung der Qualifikation im Speerwerfen ist mit Sabrina Boss eine zweite Schweizerin im Einsatz. Die Berner Oberländerin vermochte vor vier Wochen an den Schweizer Meisterschaften in Zürich überraschend Hügli zu bezwingen und gewann Gold.

Schweizer Männer-Quartett im Final

Die Schweizer 4x400-m-Staffel der Männer schaffte im Vorkampf mit knappem Vorsprung die Final-Teilnahme. Vorerst schienen zwei Hundertstel den Ausschlag zugunsten von Dany Brand, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi und Lionel Spitz gegenüber Polen im Kampf um den achten und letzten Startplatz zu geben. Nach der nachträglich ausgesprochenen Disqualifikation Frankreichs rückte die Schweizer Equipe in der Gesamtrangliste auf Platz 7 vor - mit einem Zehntel Abstand auf Spanien auf Position 9.

From left, Lionel Spitz, Dany Brand, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi, of Switzerland react during the men&#039;s 4x400 meters relay qualification at the European Athletics Championships, in the Alex ...
Die Staffel überzeugte im Halbfinal.Bild: keystone

Das Frauen-Quartett verpasste den Vorstoss in den Final deutlich. Mélanie Roland, Lena Wernli, Annina Fahr und Yasmin Giger belegten Platz 12. Für Rang 8 waren die vier Schweizerinnen gut drei Sekunden zu langsam. (riz/sda)

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