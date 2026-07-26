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Super League: YB gewinnt das erste Saisonspiel gegen den FC Sion

Samuel Essende (YB), Mitte, jubelt ueber sein Tor zum 3-2 mit den Teamkollegen Alvyn Sanches, links, und Cedric Zesiger im Super League Spiel zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Sion, am Sonntag, 2 ...
Samuel Essende traf gegen Sion gleich zweimal.Bild: keystone

Sechs-Tore-Spektakel im Wankdorf: Essende schiesst YB mit einem Doppelpack zum Sieg

Die Young Boys starten mit einem Heimsieg in die neue Saison. Nach einer vergangenen Spielzeit zum Vergessen deutet schon nach dem 4:2 gegen Sion einiges auf ein besseres Fussballjahr der Stadtberner hin.
26.07.2026, 16:0426.07.2026, 16:04

Nach einer knappen Stunde stand das Spiel im Wankdorf auf der Kippe. Es fehlte gar nicht so viel, und die ersten Schlagzeilen rund um YB in dieser Saison wären ganz anders ausgefallen. Doch nach dem verspielten 2:0-Vorsprung erhöhte die Mannschaft von Gerardo Seoane wieder das Tempo und sicherte sich den verdienten Sieg. Samuel Essende traf in der 66. Minute nach einem Eckball von Rückkehrer Kastriot Imeri mit einem wuchtigen Kopfball zum 3:2 und doppelte kurz darauf mittels Penalty nach.

Essende mit dem 3:2.Video: SRF

Die Schwächephase von YB blieb somit ohne Konsequenzen. Nach dem guten Einstieg ins Spiel mit den Toren von Lewin Blum (22.) und Alvyn Sanches (40.) agierten die Berner eine Weile lang zu passiv und liessen das spielerisch immer stärker werdende Sion in die Partie zurückkommen.

Ein Weitschuss von Jan Kronig in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und ein von Winsley Boteli abgeschlossener Konter in der 56. Minute brachten die Walliser Tore, die aber nicht reichten, um ein elftes Super-League-Spiel in Folge ungeschlagen zu überstehen. Ein Versprechen für die nächsten Monate war der Auftritt der eingespielten Sittener nur wenige Tage nach der kräfteraubenden Europacup-Reise nach Aserbaidschan aber auf jeden Fall.

Kronig mit einem absoluten Traumtor.Video: SRF

Für YB ist der Sieg umso wertvoller, als sich die Mannschaft in der letzten Saison oftmals fragil zeigte, speziell in Situationen, in denen eine Partie auf der Kippe stand. Nun bewiesen die Berner mit nur zwei Neuzugängen in der Startformation, dass sie mental bereit sind. Joël Mall im Tor und Cédric Zesiger als Abwehrchef waren im Vergleich zur Vorsaison die beiden Neuen. Noch nicht im Aufgebot standen die Schweizer WM-Teilnehmer, Stammkeeper Marvin Keller und Liga-Torschützenkönig Christian Fassnacht.

Young Boys - Sion 4:2 (2:1)
26'572 Zuschauer. - SR Kanagasingam.
Tore: 22. Blum 1:0. 40. Sanches (Imeri) 2:0. 45. Kronig (Baltazar Costa) 2:1. 56. Boteli (Surdez) 2:2. 66. Essende (Imeri) 3:2. 73. Essende (Penalty) 4:2.
Young Boys: Mall; Bukinac (57. Hadjam), Lauper, Zesiger, Blum (77. Schmidt); Virginius (25. Imeri), Gigovic (57. Pech), Fernandes, Monteiro (77. Benito); Sanches; Essende.
Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Chipperfield (46. Sylla), Kabacalman (75. Rrudhani), Baltazar Costa, Chouaref (74. Nivokazi); Berdayes (46. Surdez); Lukembila (46. Boteli).
Verwarnungen: 8. Blum, 43. Kabacalman, 71. Sow. (riz/sda)

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