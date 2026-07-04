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WM: Argentinien schlägt sensationelles Kap Verde nur mit Ach und Krach

Players of Argentina celebrates after Cape Verde&#039;s Diney Borges (3) scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Lynne ...
Lionel Messi und Co. ist nach dem Siegtreffer anzusehen, wie schwer sich die Argentinier taten.Bild: keystone

Argentinien schrammt an Blamage vorbei – Kap Verde sorgt erneut für Riesenspektakel

Argentinien steht nach unerwartet hartem Kampf im WM-Achtelfinal. Der amtierende Weltmeister setzt sich erst nach Verlängerung mit 3:2 gegen WM-Neuling Kap Verde durch.
04.07.2026, 02:4504.07.2026, 03:16

«Man kann ein Kap Verde erwarten, das sich selbst treu bleibt. Wir werden unsere Spielweise, unsere Identität nicht aufgrund des Gegners ändern», sagte Humberto Bettencourt. Und was soll man sagen: Kap Verdes Co-Trainer hat nicht gelogen. Bis zum Ende lieferte sich der WM-Neuling in Miami einen offenen Schlagabtausch mit Argentinien und zeigte sich auf Augenhöhe mit dem amtierenden Weltmeister.

Selbst von einem zweimaligen Rückstand liess sich der Aussenseiter nicht unterkriegen. Erst ein von Cristian Romero erzwungenes Eigentor brachte in der 111. Minute die Entscheidung zugunsten des haushohen Favoriten.

Die Highlights der Partie.Video: SRF

Messi nur einmal magisch

Dieser sah sich nach einer knappen halben Stunde und einem Traumtor von Lionel Messi bereits auf der Siegerstrasse. Der Superstar verarbeitete ein weites Zuspiel von Lisandro Martinez perfekt mit dem Aussenrist und traf mittels Vollspann sehenswert und bereits zum siebten Mal in diesem Turnier, womit der die Führung in der Torschützenliste wieder alleine für sich beanspruchen kann und seinen Rekord auf nunmehr 20 WM-Tore ausbaute.

Das Tor von Lionel Messi.Video: SRF

Abgesehen vom magischen Moment nach 29 Minuten war es kein glanzvoller Auftritt, den die Albiceleste bot. Im 100. Spiel unter der Führung von Lionel Scaloni zeigte der Weltmeister nur in der ersten Halbzeit Spielkontrolle und gutes Gegenpressing. Im zweiten Umgang mehrten sich die Fehler im Spiel der Südamerikaner. Dennoch kam der Ausgleich Kap Verdes nach rund einer Stunde überraschend. Dery Duarte traf zwischen den Beinen von Lisandro Martinez hindurch ins Glück. Bis zur Verlängerung hatte Argentinien keine Antwort mehr parat – vor allem Messi vergab mehr als einmal die neuerliche Führung.

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Lopes Cabral mit traumhaftem Ausgleich

Selbst das 2:1 durch Lisandro Martinez in der 2. Minute der Verlängerung brachte nicht die gewünschte Ruhe ins argentinische Spiel. Der Aussenseiter aus der Kap Verde stecke nicht auf und kam durch einen traumhaften Schlenzer von Sidny Lopes Cabral noch vor der Pause der Verlängerung zum erneuten und nicht unverdienten Ausgleich.

Der fantastische Ausgleichstreffer von Sidny Lopes Cabral.Video: SRF

Der dritte Nackenschlag in der 111. Minute war aber auch für die Stehaufmännchen aus dem kleinen Inselstaat vor der westafrikanischen Küste einer zu viel. Während für die Kap Verde das Abenteuer WM nach der ersten Niederlage beendet ist – in der Vorrunde resultierten drei Unentschieden – trifft Argentinien am Dienstag im Achtelfinal in Atlanta auf Ägypten.

Argentinien - Kap Verde 3:2 (1:1, 1:0) n.V.
Miami. 64'478 Zuschauer. SR Fischer (CAN).
Tore: 29. Messi (Lisandro Martínez) 1:0. 59. Deroy Duarte (Ryan Mendes) 1:1. 92. Lisandro Martínez (Mac Allister) 2:1. 103. Sidny Cabral (Yannick Semedo) 2:2. 111. Diney Borges (Eigentor) 3:2.
Argentinien: Emiliano Martínez; Molina (104. Montiel), Romero, Lisandro Martínez, Medina (86. Tagliafico); De Paul (84. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (64. González); Messi, Lautaro Martínez (63. Alvarez).
Kap Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (100. Gilson Benchimol); Ryan Mendes (80. Willy Semedo), Laros Duarte (67. Jamiro Monteiro), Deroy Duarte (100. Yannick Semedo), Jovane Cabral (80. Hélio Varela); Nuno da Costa (67. Dailon Livramento).
Verwarnungen: 68. Kevin Pina. 115. Montiel. (nih/sda)

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