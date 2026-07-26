Lukas Görtler jubelt nach dem Ausgleichstreffer. Bild: keystone

St.Gallen gewinnt trotz Rückstand gegen den FCZ + Lugano zittert sich zum Sieg

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FC St.Gallen – FC Zürich 2:1

Auf den Exploit gegen Benfica Lissabon folgt der erhoffte gute Saisonstart in der Super League: Der FC St. Gallen gewinnt daheim gegen den erstmals von Marcel Koller betreuten FC Zürich 2:1.

Die St.Galler drehen die Partie in kurzer Zeit. Video: SRF

St. Gallens Trainer Enrico Maassen hatte geplant, den Schwung vom Sieg gegen Benfica Lissabon gleich ins nächste Spiel mitzunehmen. Die Startformation blieb drei Tage nach dem 2:1 gegen die Portugiesen fast unverändert. Am Ende ging der Plan auf, weil sein Team in der letzten halben Stunde neue Energie fand und nach einem Dreifachwechsel in der 60. Minute vehement auf den Ausgleich drängte.

Der FC Zürich, der kurz nach der Pause durch den Nigerianer Umeh Emmanuel nicht unverdient in Führung gegangen war, wurde nach den Einwechslungen von Neuzugang Andrin Hunziker, Diego Besio und Enoch Owusu weit in die eigene Platzhälfte zurückgedrängt. Eindrücklich erzwang der FC St. Gallen die Wende durch Tore von Lukas Görtler (70.) und dem früheren Winterthurer Hunziker (74.).

Umeh Emmanuel mit dem Führungstreffer. Video: SRF

Der eine Stunde lang gut mit dem Cupsieger mithaltende FC Zürich konnte nach dem Doppelschlag nicht mehr viel entgegensetzen. St. Gallen stand dem dritten Treffer näher als der FCZ dem zweiten, auch wenn die Gäste den Ausgleich kurz vor dem Schlusspfiff durch einen Kopfball von Emmanuel nur knapp verpassten.

Die nächste Chance auf erste Punkte unter Marcel Koller haben die Zürcher am 1. August daheim gegen das ebenfalls zum Auftakt geschlagene Servette. St. Gallen spielt am Donnerstag das Rückspiel gegen Benfica und am Sonntag in Vaduz. (riz/sda)

St.Gallen - Zürich 2:1 (0:0)

19'326 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 50. Emmanuel (Berisha) 0:1. 70. Görtler (Daschner) 1:1. 74. Hunziker (Görtler) 2:1.

St.Gallen: Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Vandermersch (61. Owusu), Görtler (79. Konietzke), Daschner, Frokaj, Stevanovic (61. Besio); Witzig (91. Ruiz), Balde (60. Hunziker).

Zürich: Lindner; Selmin Hodza, Kamberi, Sauter (81. Hack), Volken; Schödler (83. Ramic), Berisha (75. Reichmuth); Krasniqi (75. Spadanuda), Comenencia (75. Bangoura), Emmanuel; Kény.

Verwarnungen: 53. Schödler, 84. Volken, 87. Kény, 93. Okoroji.

Lugano – Vaduz 2:1

Für den FC Lugano (2:1 gegen Vaduz) sorgten im ersten Ligaspiel im neuen Stadion zwei Corner für den Unterschied. Die deutschen Verteidiger Antonios Papadopoulos mit einem Volley und Lukas Mai per Kopf trafen nach einer schwierigen Anfangsphase zur 2:0-Pausenführung. Der Aufsteiger konnte durch die YB-Leihgabe Lutfi Dalipi nur noch verkürzen.

Mehr folgt in Kürze …

Lugano - Vaduz 2:1 (2:0)

6949 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 29. Papadopoulos (Mai) 1:0. 37. Mai (Steffen) 2:0. 71. Dalipi (Sorgic) 2:1.

Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Bichsel; Cimignani (70. Zanotti), Bislimi, Grgic, Alioski (93. Carbone); Kendouci (60. Daniel Dos Santos); Steffen (59. Moncada), Pihlström (70. Behrens).

Vaduz: Schaffran; Beeli (57. Hasler), Lang, Berisha, Sawadogo (80. Schwizer); Mack; Stark (66. Cocic), Dalipi, Cabrera (58. Eberhard); Djokic (46. Sorgic), Monsberger.

Bemerkungen: 82. Rote Karte gegen Schaffran (Notbremse).

Verwarnungen: 32. Papadopoulos, 74. Monsberger. (riz/sda)

YB – Sion 4:2

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