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Lucas Malcotti gewinnt im Degenfechten WM-Gold

Lucas Malcotti of Switzerland, celebrates at the 1/2 Final during the fencing Berne world cup tournament in Guemligen, Switzerland, Saturday, November 11, 2023. (KEYSTONE/ Marcel Bieri)
Lucas Malcotti gewinnt WM-Gold.Bild: keystone

Erster Schweizer Weltmeister im Einzel: Lucas Malcotti gewinnt im Degenfechten WM-Gold

26.07.2026, 14:2026.07.2026, 14:49

Lucas Malcotti ist Weltmeister. Der Walliser sichert sich an der Fecht-WM in Hongkong Gold, nachdem er im Final des Einzelwettbewerbs im Degenfechten mit 12:11 gegen den Italiener Davide Di Veroli gewonnen hat.

Für Malcotti – der 2018 WM-Gold im Team gewann - ist es der grösste Erfolg der Karriere. Zudem ist er der erste Schweizer überhaupt, der im Einzel die Goldmedaille feiern darf. Bis anhin war das nur Anja Straub bei den Frauen an der WM 1989 geglückt.

Unmittelbar nach seinem Erfolg sagte der 31-Jährige, der Tag sei «auf seiner Seite» gewesen. So hatte er die erste Überraschung bereits im Achtelfinal realisiert, als Malcotti den Ungaren Gergely Siklosi dominierte und gleich mit 15:11 besiegte.

Im Viertel- und Halbfinal musste der frischgebackene Weltmeister dann zweimal über die Verlängerung. Gegen den Russen Dimitri Schwelidse setzte er sich in der Runde der besten acht schliesslich 12:11 durch, während er den Aussenseiter und Überraschungs-Halbfinalisten Khalifah Alomairi aus Saudi-Arabien ebenfalls nur knapp (13:12) besiegte.

«Das ist unglaublich», rief Malcotti nach seinem Triumph ins Mikrofon des Internationalen Fechtverbands. Erst 1:23 Minuten vor dem Ende der letzten drei Minuten übernahm Malcotti erstmals die Führung, nachdem er zuvor noch 4:6 zurückgelegen war. (riz/sda)

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