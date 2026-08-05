Gianni Infantino steht stark unter Druck. Bild: keystone

FIFA-Boss unter Druck: Infantino beruft für heute eine Krisensitzung ein

Der Gegenwind für Gianni Infantino wird nach seinem Alleingang immer grösser. Nun reagiert der Schweizer und ruft wohl das Führungsgremium des Fussball-Weltverbandes zusammen.

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FIFA-Präsident Gianni Infantino hat offenbar hochrangige Mitarbeiter des Weltverbands zu einer Krisensitzung einberufen. Diese soll bereits am Mittwoch in Marokkos Hauptstadt Rabat stattfinden. Das berichten die «Times» und TV-Sender Sky übereinstimmend. Worum es bei dem Treffen genau gehen wird, ist bislang unklar.

Der Druck auf den Schweizer hatte sich in den vergangenen Tagen deutlich erhöht. So kritisierten auch Arsène Wenger, Direktor für die globale Fussball-Entwicklung bei der FIFA, und Infantinos Stellvertreter Mattias Grafström dessen Pläne, private Investoren in die Finanzierung der Weltmeisterschaft einzubinden. Zudem warf Jordanien der FIFA vor, sie mit finanziellen Zusagen für die Weltmeisterschaft unter Druck zu setzen, um Unterstützung für Infantino zu gewinnen.

Gleichzeitig sprach sich der frühere Fifa-Präsident Sepp Blatter öffentlich für Lise Klaveness als mögliche Nachfolgerin Infantinos aus.

Von einem Rücktritt wollte dieser jedenfalls auch am Dienstagabend nichts wissen. In seiner Instagram-Story postete er in hoher Schlagzahl Fotos von Erinnerungen der zurückliegenden Weltmeisterschaft oder verbreitete Unterstützerschreiben einzelner Verbände.

In Rabat findet am 18. März 2027 die nächste Wahl zum Fifa-Präsidenten statt, zu der Infantino eigentlich wieder antreten wollte. Marokko ist einer der Co-Gastgeber der WM 2030. (abu/t-online.de)