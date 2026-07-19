Donald Trump wird am Sonntag den WM-Pokal übergeben. Bild: keystone

Beim Final wird Trump erstmals bei einem WM-Spiel sein und eine Hauptrolle einnehmen

Am Sonntag endet die bisher grösste Fussball-WM der Geschichte und erstmals wird bei einem Spiel auch US-Präsident Donald Trump anwesend sein. Beim Endspiel wird der 80-Jährige wohl mehrmals im Rampenlicht stehen.

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Mit dem 104. Spiel wird die Weltmeisterschaft 2026 zu Ende gehen. Spanien und Argentinien werden im grossen Final um den wichtigsten Titel des Fussballs spielen und eines der beiden Teams wird im MetLife Stadium den goldenen Pokal in die Höhe stemmen.

Übergeben wird die Trophäe von US-Präsident Donald Trump höchstpersönlich. Bisher war Trump noch bei keinem WM-Spiel im Stadion. Dies wird sich aber beim Endspiel ändern. Bereits vor einem Jahr durfte der 80-Jährige nach dem Final der Klub-WM den Pokal an das Siegerteam Chelsea übergeben. Nachdem dies geschehen war, blieb Trump einfach auf der Bühne stehen und feierte mit den Spielern mit. Erst als ihn Infantino mehrmals aufforderte, ihm zu folgen, ging der US-Präsident. Nicht auszuschliessen, dass es auch am Sonntagabend zu ungewöhnlichen Momenten kommen könnte.

Bevor das Spiel überhaupt starten wird, kommt es zu einem Novum. Nicht nur werden die beiden Nationalhymnen von Argentinien und Spanien abgespielt, sondern auch die US-Hymne «Star-Spangled Banner». Dies kam zuvor bei einem WM-Final noch nie vor, aber an dieser WM war ohnehin vieles anders. Es ist zu erwarten, dass Trump bei dieser salutierend auf der Bühne zu sehen sein wird. Dies war bereits beim Super Bowl 2025 und beim dritten Spiel der diesjährigen NBA-Finals der Fall. Während die einen Fans Trump daraufhin zujubelten, wurde er vom restlichen Publikum mehrheitlich ausgepfiffen. Dies würde am Sonntag mit ziemlicher Sicherheit nicht anders sein, falls er während der Hymne zu sehen sein wird.

Wann und wie Trump sonst noch auftreten wird, ist noch nicht klar. Es ist aber wahrscheinlich, dass sich der US-Präsident nicht in den Hintergrund stellen wird. (riz)